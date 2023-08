Sheffield United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2023)

Sheffield United – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. W najbliższej kolejce mistrza Anglii czeka mecz z kolejnym beniaminkiem. Tym razem będzie to Sheffield. Ile goli niżej notowanemu rywalowi zaaplikują piłkarze Pepa Guardioli?

Imago/Andrew Yates Na zdjęciu: Erling Haaland

Sheffield United Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 16:03 .

Sheffield United – Manchester City, typy i przewidywania

W teorii Manchester City na starcie sezonu ma dość prosty terminarz. W 1. kolejce mistrz Anglii bez problemów wygrał z Burnley. W trzeciej rundzie gier czeka go natomiast starcie z kolejnym beniaminkiem – Sheffield United. Szable po dwóch latach nieobecności wróciły do Premier League, ale jak na razie zderzyły się z nią boleśnie. Porażki z Crystal Palace i Nottingham Forest pokazały, że zespół nie jest jest jeszcze gotowy na przeskok z Championship do najwyższej klasy rozgrywkowej. Nasz typ: Manchester City Powyżej 2.5 gola.

Sheffield United – Manchester City, ostatnie wyniki

Szable fatalnie rozpoczęły sezon w Premier League. Po dwóch kolejkach nie mają na koncie nawet punktu, a do tego udało im się zanotować tylko jedno trafienie. Manchester City natomiast zwyciężył w meczach z Burnley i Newcastle i może pochwalić się dwoma czystymi kontami. Po dwóch kolejkach tylko Arsenal i Brighton mogły również pochwalić się kompletem punktów.

Sheffield United – Manchester City, sytuacja kadrowa

Do meczu z Manchesterem City Sheffield przystąpi bez kilku istotnych zawodników. Gospodarze nie będą mogli liczyć na kontuzjowanych Brewstera, Coulibaly’ego, Flecka i Norringtona-Daviesa. Oprócz tego wątpliwe są też występy Bogle’a, Jebbisona, Lowe’a i Slimane’a. Pep Guardiola natomiast nie będzie mógł skorzystać z Kevina De Bruyne i Johna Stonesa. Obaj leczą kontuzje.

Sheffield United – Manchester City, historia

W ubiegłym sezonie zespoły miały okazję rywalizować w półfinale pucharu Anglii. Obywatele wygrali wówczas gładko 3:0. We wcześniejszych latach również nie mieli problemów z pokonaniem Sheffield. The Citizens wygrali pięć kolejnych spotkań z Szablami, a rywal w żadnym z tych meczów nie był w stanie strzelić im nawet gola.

Sheffield United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na obie drużyny jest kolosalna. Zwycięstwo Manchesteru City wyceniane jest zaledwie na 1.20. Typ na remis to już nawet 7.50. Stawiając na wygraną Sheffield United możemy spodziewać się kursów w granicach 16.00.

Sheffield United – Manchester City, kto wygra

Sheffield United – Manchester City, przewidywane składy

Sheffield United (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Sheffield United (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Manchester City (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Paul Heckingbottom Pep Guardiola Rezerwowi 1 Adam Davies

5 Auston Trusty

6 Chris Basham

27 Yasser Larouci

35 Andre Brooks

38 Femi Seriki

50 Thomas Davies

51 Tom Davies

98 Antwoine Hackford Kalvin Phillips 4

Nathan Aké 6

Stefan Ortega 18

Sergio Gomez 21

Maximo Perrone 32

Oscar Bobb 52

Cole Palmer 80

Rico Lewis 82

Sheffield United – Manchester City, transmisja

Niestety meczu Sheffield United z Manchesterem City nie obejrzycie w polskiej telewizji. Transmisja będzie dostępna jedynie na antenie platformy streamingowej Viaplay. Początek spotkania w niedzielę 27 sierpnia o godzinie 15:00.

