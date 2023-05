Sevilla – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (27.05.2023)

Sevilla – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Real Madryt wygląda na drużynę, której zależy już tylko na dograniu sezonu do końca. Sevilla wciąż walczy o europejskie puchary, , dlatego spodziewamy się atrakcyjnego starcia w hicie ligi hiszpańskiej.

Imago/Sebastian Frej Na zdjęciu: Rodrygo

Sevilla FC Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 maja 2023 18:58 .

Sevilla – Real Madryt, typy i przewidywania

Jose Luis Mendilibar okazał się remedium na problemy Sevilli i wyciągnął zespół z poważnego dołka. Pod jego wodzą zespół z Andaluzji przegrał tylko jeden z 14 meczów. Sevilla wciąż ma na dwie kolejki przed końcem rozgrywek szansę na kwalifikację do europejskich pucharów. Z tego względu to jej powinno bardziej zależeć na zwycięstwie w sobotnim meczu z Realem Madryt. Królewscy w ostatnich meczach wyglądali na zmęczonych trudami sezonu. Czy Carlo Ancelotti zagrzeje ich jeszcze do boju? Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Sevilla – Real Madryt, ostatnie wyniki

Sevilli brakowało nieco szczęścia w ostatnich meczach. Udało jej się co prawda wygrać po dogrywce z Juventusem w półfinale Ligi Europy. Mecze z Realem Betis i Elche zakończyły się jednak remisami.

Real Madryt w ostatnich meczach doznał dwóch dotkliwych porażek. W półfinale Ligi Mistrzów Los Blancos polegli aż 0:4 w rywalizacji z Manchesterem City. Później przegrali również z Valencią 0:1. Wygrać udało im się za to w poprzedniej kolejce z Rayo Vallecano w derbach 2:1.

Sevilla – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Gospodarze do sobotniego meczu przystąpią mocno osłabieni. Z powodu kontuzji nie zagra Fernando, który był niezwykle istotnym graczem środka pola. Zawieszony za czerwoną kartkę jest Pape Gueye, natomiast Jesus Navas pauzuje za nadmiar kartek.

Sevilla – Real Madryt, historia

Wielu ostatnim meczom tych dwóch drużyn towarzyszyła spora dramaturgia. Ostatnie trzy starcia wygrał Real Madryt, choć spotkania rozgrywane były na ostrzu noża. Sevilla na zwycięstwo nad Królewskimi czeka od 2018 roku. Od tamtej pory zremisowała raz, a pozostałe siedem meczów zakończyło się jej porażkami.

Sevilla – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują podobne kursy na oba zespoły. Delikatnym faworytem jest jednak Real Madryt. Kurs na jego zwycięstwo wynosi w przybliżeniu 2.50. Typ na Sevillę to około 2.90. Najwyższy kurs bukmacherzy oferują jednak na remis – ok. 3.40.

Sevilla – Real Madryt, kto wygra

Sevilla – Real Madryt, przewidywane składy

Sevilla – Real Madryt, transmisja

Mecz Sevilli z Realem Madryt transmitowany będzie na antenie Eleven Sports 2. Starcie zaplanowane zostało na sobotę 27 maja. Pierwszy gwizdek arbitra wybrzmi o godzinie 19:00.

