Sevilla – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (06.09.2022)

Sevilla – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Drużyna z Andaluzji przechodzi obecnie potężny kryzys i zanotowała najgorszy start w rozgrywkach ligowych od 42 lat. Poprawić nastroje w drużynie mogłoby dobre spotkanie na inaugurację w Lidze Mistrzów. Rywal trafił się jednak Sevilli wyjątkowo trudny.

Sevilla – Manchester City, typy i przewidywania

Spotkanie z FC Barceloną było paradoksalnie najlepszym, jakie Sevilla rozegrała w tym sezonie. O tym, w jakim głębokim kryzysie sportowym znajduje się drużyna może świadczyć to, że mecz zakończył się porażką 0:3. Oddać należy jednak podopiecznych Julena Lopeteguiego, że pierwsze 20 minut w ich wykonaniu było przyzwoite i sprawili oni sporo problemów Blaugranie. Jeśli wyszliby z podobną energią na Manchester City, to również pojawi się szansa na zagrożenie rywalowi. Obywatele w tym sezonie nie są tak stabilni w defensywie jak przed rokiem i to w tym swoich szans powinna szukać Sevilla.

Największą bolączką Manchesteru City w tym sezonie jest skuteczność, a raczej jej brak. The Citizens kreują mnóstwo sytuacji bramkowych, tak jak miało to miejsce z Aston Villą, jednak nie byli w stanie ich wykorzystać. Pep Guardiola wytknął im to z resztą podczas wywiadu z mediami. Wraz z przybycie na Etihad Erlinga Haalanda siła ofensywna Manchesteru City jest mimo problemów ze skutecznością porażająca. Norweg jest w stanie w pojedynkę wygrywać mecze. Zatrzymanie go może okazać się prawdziwą mission impossible dla klejonej na siłę defensywy Sevilli. Nasz typ: Powyżej 2.5 gola.

Sevilla – Manchester City, ostatnie wyniki

Fatalna passa Sevilli trwa i nie widać jej końca. Podopieczni Julena Lopeteguiego w tym sezonie nie wygrali jeszcze żadnego meczu – mają na koncie remis i trzy porażki. Statystyka ta jest jeszcze bardziej druzgocąca gdy dodamy do tego fakt, że zespół z Andaluzji z dziewięciu ostatnich meczów o punkty wygrał zaledwie, jeden – w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu La Liga z Athletikiem Bilbao.

Manchester City meczów nie przegrywa, ale też zdarza mu się już na starcie sezonu całkiem sporo remisów. Ogółem Obywatele zanotowali w ostatnich pięciu meczach dwa remisy i trzy zwycięstwa, ale uwagę zwraca dość spora liczba bramek straconych przez zespół. Patrząc na te spotkania wynosi on 18:6. Naturalnie wciąż to bilans znakomity, jednak patrząc przez pryzmat ubiegłego sezonu mimo wszystko zastanawia liczba goli traconych z niżej notowanymi zespołami, jakimi jednak są Crystal Palace, czy Newcastle.

Sevilla – Manchester City, sytuacja kadrowa

Po stronie Sevilli braków nie ma dużo, ale są one niestety istotne. Na pewno we wtorek nie zobaczymy Marcao i Jesusa Corony. Brak sprowadzonego latem Brazylijczyka to spory problem w kontekście ułożenia linii defensywnej. Oprócz nich nie zagra również Oliver Torres.

Więcej braków po stronie gości. Pep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z Aymerica Laporte, Kyle Walkera, Johna Stonesa i Kalvina Phillipsa. Nie zagra też zawieszony od wielu miesięcy Benjamin Mendy. Niewykluczone, że wobec kontuzji wielu istotnych obrońców szansę na debiut otrzyma Manuel Akanji.

Sevilla – Manchester City, historia

Do tej pory zespoły te mierzyły się tylko dwukrotnie. Miało to miejsce podczas fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16. Oba spotkania wygrał wówczas Manchester City. Na Etihad było 2:1, natomiast w Sevilli 3:1.

Sevilla – Manchester City, kursy bukmacherskie

Fatalna forma Sevilli wpłynęła na to, że bukmacherzy dają jej minimalne szanse na zwycięstwo. Kurs na wygraną Sevilli wynosi aż 8.88, podczas gdy na Manchester City jest to jedynie 1.40. Remis wyceniany jest między 4.90, a 5.50. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Sevilla – Manchester City, przewidywane składy

Sevilla: Bono – Navas, Rekik, Nianzou, Acuna – Jordan, Fernando, Rakitic – Lamera, Mir, Gomez

Manchester City: Ederson – Joao Cancelo, Dias, Akanji, Ake – De Bruyne, Rodri, Silva – Alvarez, Haaland, Foden

Sevilla – Manchester City, transmisja

Mecz pomiędzy Sevillą i Manchesterem City transmitowany będzie na antenie Polsatu Sport Premium 3. Początek we wtorek 6 września o godzinie 21:00.

