Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2022)

W czwartek 17 lutego o godzinie 21:00 do rywalizacji w Lidze Europy przystąpi Sevilla, która jest jednym z faworytem do końcowego triumfu. Jej rywalem na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán będzie Dinamo Zagrzeb. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów.

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, typy i przewidywania

Więcej jakości piłkarskie ma Sevilla, która ma ambicje, aby sięgnąć po końcowy triumf w Lidze Europy. Bukmacherzy oferują kilkukrotnie wyższe kursy na Dinamo, które ma doświadczenie z europejskich pucharów. Nie rozważne jest zatem jednomyślne stawianie na triumf hiszpańskiej ekipy. Nasz zdaniem lepiej obstawić powyżej 2,5 bramki w spotkaniu. Taki scenariusz spełnił się w 9 z 15 ostatnich meczów z udziałem Dinamo.

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, sytuacja kadrowa

Julen Lopetegui w czwartkowej batalii nie będzie do dyspozycji siedmiu zawodników. Z problemami zdrowotnymi zmagają się: Lucas Ocampos, Jesus Navas, Jesus Corona, Suso, Erik Lamela, a także Gonzalo Montiel. Zawieszony jest Joan Jordan. Z tego samego powodu Dinamo nie pomoże Josip Misic.

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, ostatnie wyniki

Wyniki, które od połowy stycznia osiąga Sevilla, zdecydowanie nie mogą napawać optymizmem sympatyków tego klubu. Andaluzyjczycy zostali bowiem wyeliminowani z Pucharu Króla w 1/8 finału przez derbowego rywala, czyli Betis. Następnie aktualny wicelider La Ligi nie potrafił wygrać żadnego z trzech kolejnych meczów, przez co stracił szansę na dogonienie Realu Madryt. Niedawno nastąpiło przełamanie, ponieważ Sevilla okazała się lepsza od Elche.

W grze o tytuł mistrzowski jest również hegemon ligi chorwackiej, czyli Dinamo. Rozgrywki te zostały wznowione w końcówce stycznia po zimowej przerwie. Zagrzebianie zdążyli rozegrać trzy mecze i w każdym z nich sięgnęli po pełną pulę, a dodatkowo strzelili dwa gole. Dinamo może aktualnie pochwalić się serię jedenastu zwycięstw z rzędu.

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Obie konfrontacje miały miejsce w sezonie 2016/2017 i odbyły się w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dobre wspomnienia ma z nich wyłącznie Sevilla, która dwukrotnie ograła Dinamo bez straty gola. Andaluzyjczycy strzelili ich natomiast aż pięć.

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, kursy bukmacherów

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, przewidywane składy

Sevilla: Bounou; Kounde, Carlos, Rekik, Acuna; Rakitic, Delaney, Gomez; En-Nesyri, Rafa Mir, Martial

Dinamo: Livakovic; Theophile-Catherine, Sutalo, Lauritsen; Ristovski, Tolic, Ademi, Gojak, Bockaj; Andric, Orsic

Sevilla FC – Dinamo Zagrzeb, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 17 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Marco Guida. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisja ‘’na żywo’’ dostępna będzie jedynie za pośrednictwem Viaplay.

