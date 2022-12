Serbia – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2022)

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Serbia – Szwajcaria: typy na mecz grupy G. W piątkowy wieczór dwie europejskie reprezentacje stoczą bój o 1/8 finału mistrzostw świata.

Stadium 974 Mistrzostwa świata, gr. G Serbia Szwajcaria 2.55 3.40 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2022 19:26 .

Serbia – Szwajcaria, typy i przewidywania

Piątkowa potyczka Serbia kontra Szwajcaria, jest meczem o awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Spotkanie to prawdopodobnie będzie bardzo zacięte, ponieważ poziom sportowy tych reprezentacji jest bardzo wyrównany. Niewykluczone, że piłkarze w ferworze walki zagrają brutalnie. To zapewne nie umknie uwadze arbitra. Kuba Olkiewicz uważa, ze w meczu sędzia pokaże czerwoną kartkę.

Jakub STS 5.10 Czerwona kartka – tak Przejdź do STS

Dotychczas w spotkaniach z udziałem Szwajcarii na mundialu, padała maksymalnie jedna bramki. Sądzimy, że w piątek zobaczymy więcej goli, ponieważ przeciwnikiem Helwetów będzie Serbia. Potyczki tej reprezentacji to zaś niemal gwarancja ofensywnego widowiska. Nasz typ: powyżej 1,5 bramki – TAK.

Serbia – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Piłkarze reprezentacji Serbii rozpoczęli fazę grupową od najtrudniejszego możliwego wyzwania. Drużyna, którą dowodzi Dragan Stojkovic, grała z Brazylią. Serbia nie miała wiele do powiedzenia i przegrała 0:2. Bramki zdobyła zaś przeciwko Kamerunowi, z którym prowadziła różnicą dwóch trafień. Mimo tego finalnie tylko zremisowała 3:3 i musiała zadowolić się punktem.

Łatwo na inaugurację fazy grupowej nie miała także Szwajcaria. Ona w przeciwieństwie do swojego najbliższego rywala, potrafiła jednak zapunktować. Helweci rozprawili się z Kamerunem. Ostatnio zawodnicy Murata Yakina musieli uznać wyższość Brazylii, która okazała się minimalnie lepsza.

Serbia – Szwajcaria, historia

Jedyny pojedynek między Serbią, a Szwajcarią, miał miejsce na ostatnich mistrzostwach świata. Wówczas Helweci zwyciężyli 2:1 w fazie grupowej mundialu.

Serbia – Szwajcaria, statystyki przed meczem

Serbia i Szwajcaria spotkały się na mundialu w 2018 roku. Wówczas Szwajcaria wygrała 2:1, a gola w 90. minucie strzelił Xherdan Shaqiri.

Serbia przegrywała trzeci mecz w fazie grupowej w każdym z trzech poprzednich turniejów FIFA

Zwycięstwo Szwajcarii zagwarantuje im miejsce w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Nie przegrali oni ostatniego meczu grupowego w żadnym z czterech ostatnich spotkań (dwa zwycięstwa i dwa remisy)

Dusan Tadic był zaangażowany w osiem goli Serbii w ośmiu ostatnich meczach, we wszystkich rozgrywkach (dwie bramki i sześć asyst)

Aleksandar Mitrovic zdobył siedem bramek w swoich ostatnich sześciu występach dla Serbii we wszystkich rozgrywkach. Jest jedynym zawodnikiem, który zdobył więcej niż jedną bramkę na Mistrzostwach Świata dla Serbii.

Serbia – Szwajcaria, kursy bukmacherów

Serbia – Szwajcaria, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Serbii 100% Remis 0% Wygrana Szwajcarii 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Serbii

Remis

Wygrana Szwajcarii

Serbia – Szwajcaria, przewidywane składy

Obie reprezentacje do piątkowej batalii przystąpią prawdopodobnie w najsilniejszych możliwych składach. Jedyną niewiadomą jest to, czy Szwajcarii będzie mógł pomóc mający pewne problemy zdrowotne Noah Okafor.

Serbia – Szwajcaria, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 2 grudnia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP 2 oraz TVP Sport. Pojedynek skomentują Przemysław Pełka i Kazimierz Węgrzyn.

Zakład bez ryzyka 125 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.