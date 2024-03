SC Freiburg – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (07.03.2024)

SC Freiburg zmierzy się z West Hamem w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Spotkanie zostanie rozegrane na Europa-Park Stadion w Niemczech. Czy gospodarze wykorzystają atut własnego boiska? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

SC Freiburg – West Ham: typy bukmacherskie

Freiburg w losowaniu 1/8 finału Ligi Europy trafił na West Ham United. Pierwszy z dwóch meczów odbędzie się na stadionie niemieckiego zespołu, co może korzystnie wpłynąć na końcowy rezultat ze względu na doping własnych kibiców. Mimo wszystko ten dwumecz nie ma wyraźnego faworyta. Obie drużyny nie są w optymalnej formie, a w ostatnim czasie zdarzyły im się spore wpadki.

Podopieczni Christiana Streicha przez gorsze wyniki w ostatnich meczach spadli na 9. miejsce w Bundeslidze. Strata do miejsc gwarantujących grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie wzrosła do 7 punktów. Co więcej, ze względu na kontuzję z gry wypadł Lukas Kubler podstawowy obrońca Freiburga. 31-letni zawodnik zmaga się z urazem biodra. Wciąż niepewny jest udział w meczu innego defensora. Philipp Lienhart przez kontuzję pachwiny pozostaje poza grą od grudnia tamtego roku.

Z kolei w obozie West Hamu nastroje lekko się poprawiły. Podopieczni Davida Moyesa przerwali passę 8. meczów bez zwycięstwa. Ostatnie dwa spotkania przyniosły ekipie Młotów komplet punktów. Choć ich niechlubna seria nie wpłynęła bardzo mocno na pozycję w lidze, to West Ham zajmuje 7. miejsce w Premier League, ale musi uważnie zerkać za plecy. Drużyny będące za nimi zmniejszyły dystans, a różnica pomiędzy nimi, a 11. miejscem stopniała do 6 punktów.

Jak to bywa w dwumeczach, zazwyczaj pierwsze spotkanie obfituje w mniej emocji niż rewanż. Drużyny grają dość zachowawczo, nie chcą popełnić błędu, który może dużo kosztować. Tak samo myślę, że będzie wyglądał pierwszy pojedynek Freiburga z West Hamem. Nie spodziewam się w nim dużej liczby bramek, dlatego moim zdaniem opcja poniżej 2.5 goli z wysokim kursem jest warta zastanowienia. Nasz typ: Poniżej 2.5 bramek.

SC Freiburg – West Ham: ostatnie wyniki

Freiburg w ostatnich pięciu meczach wygrał zaledwie jedno spotkanie. Było to w rywalizacji z Lens, gdy w rewanżu okazali się lepsi, wygrywając po dogrywce 3:2 z francuskim zespołem. Natomiast aż trzykrotnie dzielili się z rywalami punktami. Wynikiem remisowym kończyły się mecze z Bayernem Monachium (2:2), Eintrachtem Frankfurt (3:3) oraz Lens (0:0).

Natomiast West Ham w końcu wrócił na zwycięską ścieżkę. Młoty wygrały dwa ostatnie mecze z Evertonem (3:1) oraz Brentford (4:2). Wcześniej w trzech meczach nie byli w stanie pokonać rywala, a nawet strzelić bramki. Zespół, w którym występuje Łukasz Fabiański, musiał uznać wyższość Nottingham (0:2), Arsenalu (0:6) oraz Manchesteru United (0:3).

SC Freiburg – West Ham: historia

Obie drużyny spotkały się w tym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy. Tam dwukrotnie górą był West Ham. Młoty na własnym boisku wygrały 2:0 z Freiburgiem, a na wyjeździe byli lepsi o jedną bramkę, wygrywając 2:1.

SC Freiburg – West Ham: przewidywane składy

Freiburg Christian Streich 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Freiburg Christian Streich 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład West Ham David Moyes Rezerwowi ▼ 7 Noah Weißhaupt 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 23 Florent Muslija 26 Maximilian Philipp 30 Christian Günter 31 Benjamin Uphoff 32 Vincenzo Grifo 35 Fabian Rüdlin 38 Michael Gregoritsch 41 Attila Szalai 43 Ryan Johansson 2 Benjamin Johnson 3 Aaron Cresswell 9 Michail Antonio 11 Kalvin Phillips 18 Danny Ings 21 Angelo Ogbonna 23 Alphonse Areola 27 Nayef Aguerd 45 Divin Mubama

SC Freiburg – West Ham: sytuacja kadrowa

Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Koniec marca 2024 Kenneth Schmidt Uraz brzucha Połowa marca 2024 Philipp Lienhart Uraz pachwiny Kilka dni Lukas Kübler Uraz biodra Koniec marca 2024 Ritsu Doan Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

West Ham Zawodnik Powrót Maxwel Cornet Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024 Nayef Aguerd Powołanie do reprezentacji Po 1 meczu Saïd Benrahma Suspended (direct red card) Po 3 meczach

SC Freiburg – West Ham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta meczu Freiburg – West Ham. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.55, zaś triumf gości ma współczynnik 2.75. Z kolei kurs na remis w tym meczu oscyluje w granicach 3.40. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

SC Freiburg – West Ham: transmisja meczu

Mecz SC Freiburg – West Ham odbędzie się 7 marca o godzinie 21:00 na stadionie Europa-Park. Transmisja spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

