SC Freiburg – RC Lens: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2024)

SC Freiburg – RC Lens: przewidywania

Runda rewanżowa walki o 1/8 finału Ligi Europy. Decydujące starcie pomiędzy SC Freiburg a RC Lens rozstrzygnie o tym, kto awansuje do kolejnej fazy rozgrywek i przybliży się finału. Niemniej po pierwszym spotkaniu, które miało miejsce we Francji w zeszłym tygodniu ani jedni, ani drudzy nie są bliżej awansu. Wówczas padł bowiem wynik 0:0. To oznacza, że trudno wskazać jednoznacznie faworyta meczu z Niemczach. Biorąc pod uwagę jednak fakt ostatnich wyników i ogólnej jakości wydaje się, że Lens nieco bardziej faworyzowanym zespołem. W tym spotkaniu proponuję remis ze wskazaniem na gości. Mój typ: remis lub RC Lens.

SC Freiburg – RC Lens: braki kadrowe

Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Połowa marca 2024 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Początek marca 2024 Kenneth Schmidt Uraz brzucha Początek marca 2024 Philipp Lienhart Uraz pachwiny Początek marca 2024 Matthias Ginter Uraz ścięgna Achillesa Połowa kwietnia 2024 Yannik Keitel Kontuzja pleców Połowa marca 2024 Ritsu Doan Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

RC Lens Zawodnik Powrót Jimmy Cabot Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Deiver Machado Uraz pachwiny Początek marca 2024 Kevin Danso Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Nampalys Mendy Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Salis Abdul Samed Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

SC Freiburg – RC Lens: ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie ekipy rozgrywały swoje spotkania. Gospodarze zremisowali z Eintrachtem Frankfurt aż 3:3. Były to pierwsze punkty dla tej ekipy w lidze od prawie miesiąca. Wówczas udało się pokonać Hoffenheim, ale później nadeszła seria trzech porażek z rzędu. Z kolei Lens również podzieliło się punktami w wyrównanym starciu z Remis. Sytuacja gości w lidze francuskiej jest jednak lepsza od ich rywali z Ligi Europy.

RC Lens w tabeli swojej ligi lokuje się na 6. miejscu z dorobkiem 36 oczek. SC Freiburg pomimo ostatnich słabych wyników zajmuje 8. lokatę w stawce ligi niemieckiej i zebrał 29 punktów.

SC Freiburg – RC Lens: historia

Jedyny mecz tych ekip miał miejsce przed tygodniem. Wówczas padł rezultat 0:0.

SC Freiburg – RC Lens: kursy bukmacherskie

SC Freiburg – RC Lens: kto wygra?

SC Freiburg – RC Lens: przewidywane składy

Freiburg Christian Streich 4-4-1-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Freiburg Christian Streich 4-4-1-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład RC Lens Franck Haise Rezerwowi ▼ 7 Noah Weißhaupt 9 Lucas Höler 20 Junior Adamu 21 Florian Müller 23 Florent Muslija 26 Maximilian Philipp 30 Christian Günter 31 Benjamin Uphoff 34 Merlin Röhl 35 Fabian Rüdlin 41 Attila Szalai 43 Ryan Johansson 6 Salis Abdul Samed 11 Angelo Fulgini 13 Jhoanner Chávez 16 Jean Louis Leca 22 Wesley Saïd 25 Abdukodir Khusanov 26 Nampalys Mendy 27 Morgan Guilavogui 28 Adrien Thomasson 32 Ayanda Sishuba 40 Yannick Pandor

SC Freiburg – RC Lens: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 22 lutego 2024 roku o godzinie 18:45. Transmisja tej rywalizacji dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

