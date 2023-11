SC Braga – Union Berlin: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2023)

SC Braga - Union Berlin: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Sprawdź zapowiedź spotkania piątej kolejki w grupie C.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Ricardo Horta

Braga Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2023 18:01 .

SC Braga – Union Berlin, typy i przewidywania

Gracze Bragi jeszcze do niedawna mogli czuć się pewnie przed konfrontacją z Unionem. Ekipa z Bundesligi zdecydowała się jednak na zmianę trenera. Berlińczycy postarają się zagrać jak najlepiej w debiucie Nenada Bjelicy. Sądzę, że Braga będzie jednak w stanie sięgnąć po trzy punkty, które mogą okazać się kluczowe w kontekście walki i awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mój typ: wygrana Bragi.

SC Braga – Union Berlin, ostatnie wyniki

Piłkarze Bragi należą do czołówki ligi portugalskiej. Zespół ten znajduje się na czwartym miejscu w tabeli, ze stratą pięciu punktów do prowadzącego Porto. Braga legitymuje się bilansem siedmiu wygranych, dwóch remisów i takiej samej liczby porażek. Dużo gorzej radzi sobie Union, czyli przedostatnia drużyna Bundesligi. Berlińczycy mają zaledwie dwa zwycięstwa na swoim koncie. Union zremisował ostatnio u siebie z Augsburgiem 1:1.

SC Braga – Union Berlin, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą trzykrotnie. Korzystniej w meczach bezpośrednich wypada Braga, która zwyciężyła między innymi w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Portugalczycy ograli w Berlinie Union 3:2.

SC Braga – Union Berlin, kursy bukmacherskie

SC Braga – Union Berlin, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu jest Braga. Kurs na wygraną Portugalczyków to około 2.15.

SC Braga – Union Berlin, kto wygra

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bragi 0% Remis 0% Remis 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Bragi

Remis

Remis

SC Braga – Union Berlin, przewidywane składy

Braga Artur Jorge 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Union Berlin Nenad Bjelica Braga Artur Jorge 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Union Berlin Nenad Bjelica Rezerwowi ▼ 5 Serdar Saatci 8 Ali Elmusrati 9 Abel Ruiz 10 André Horta 15 Paulo Oliveira 17 Joe Mendes 19 Adrian Marin 20 Rony Lopes 22 Pizzi 23 Simon Banza 88 Andre Castro 91 Lukas Hornicek 8 Rani Khedira 9 Mikkel Kaufmann 12 Jakob Busk 13 András Schäfer 16 Benedict Hollerbach 18 Josip Juranovic 26 Jerome Roussillon 29 Lucas Tousart 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 37 Alexander Schwolow 38 Laurenz Dehl Braga Artur Jorge 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Union Berlin Nenad Bjelica Braga Artur Jorge 4-3-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Union Berlin Nenad Bjelica Rezerwowi ▼ 5 Serdar Saatci 8 Ali Elmusrati 9 Abel Ruiz 10 André Horta 15 Paulo Oliveira 17 Joe Mendes 19 Adrian Marin 20 Rony Lopes 22 Pizzi 23 Simon Banza 88 Andre Castro 91 Lukas Hornicek 8 Rani Khedira 9 Mikkel Kaufmann 12 Jakob Busk 13 András Schäfer 16 Benedict Hollerbach 18 Josip Juranovic 26 Jerome Roussillon 29 Lucas Tousart 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 37 Alexander Schwolow 38 Laurenz Dehl

SC Braga – Union Berlin, transmisja meczu

Spotkanie Bragi z Unionem będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 6. Ten pojedynek będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online.

