fot. Imago / Gribaudi / ImagePhoto Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Sassuolo Juventus FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 19:17 .

US Sassuolo – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Sassuolo w sobotni wieczór będzie miało wysoko zawieszoną poprzeczkę, mierząc się na swoim stadionie z Juventusem. Bianocneri na MAPEI Stadium udadzą się po trzech zwycięstwach w czterech kolejkach ligowych. Neroverdi jak na razie wywalczyli trzy oczka po jednym zwycięstwie.

Goście przystąpią do sobotniej potyczki w roli faworytów. Piłkarze Starej Damy wygrali w trzech z ostatnich pięciu meczów na wyjeździe z Sassuolo. Nasz typ: wygrana Juventusu.

US Sassuolo – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W ekipie z Reggio Emilia nie będzie mogli wystąpić Agustin Alvarez i Andrea Consigli. Z kolei w szeregach wielokrotnych mistrzów Włoch zabraknie: Mattii De Sciglio, Alexa Sandro, czy Paula Pogby.

US Sassuolo – Juventus FC, ostatnie wyniki

Czarno-zieloni przystąpią do potyczki po dwóch z rzędu przegranych spotkaniach. Sassuolo nie dało rady pokonać Frosinone (2:4) i w sparingi FeralpiSalo (0:2). Wcześniej ekipa z MAPEI Stadium pokonała Hellas Werona (3:1).

Podopieczni Massimiliano Allegriego mają natomiast za sobą cenną wiktorię nad Lazio (3:1). Tym samym Juventus zaliczył drugie z rzędu zwycięstwo. Przed reprezentacyjną przerwą turyńczycy pokonali Empoli (2:0).

US Sassuolo – Juventus FC, historia

Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w sierpniu. Wówczas górą było Sassuolo (1:0). Tymczasem w starciu z sierpnia minionego roku lepsze było Juve (3:0).

US Sassuolo – Juventus FC, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać z bonusu 1560 + 300.

Sassuolo Remis Juventus FC 4.05 3.80 1.80 4.05 3.80 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2023 19:17 .

US Sassuolo – Juventus FC, przewidywane składy

Wielokrotni mistrzowie Włoch grają w ustawieniu z trójką w defensywie, gdzie kluczową postacią jest Bremer. W ataku rządzą natomiast Dusan Vlahović i Federico Chiesa. W szeregach gospodarzy w sobotniej potyczce o bramki ma zadbać Andrea Pinamonti. Warto też zwrócić uwagę na Domenico Berardiego.

Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Alessio Dionisi Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 2 Filippo Missori

3 Marcus Pedersen

6 Uros Racic

8 Samuele Mulattieri

13 Gianmarco Ferrari

14 Pedro Mba Obiang

15 Emil Konradsen Ceide

20 Samu Castillejo

21 Mattia Viti

23 Cristian Volpato

25 Gianluca Pegolo

28 Alessio Cragno

42 Kristian Thorstvedt

92 Gregoire Defrel Arkadiusz Milik 14

Kenan Yildiz 15

Samuel Iling 17

Moise Kean 18

Nicolò Fagioli 21

Timothy Weah 22

Carlo Pinsoglio 23

Daniele Rugani 24

Andrea Cambiaso 27

Matia Perin 36

Hans Nicolussi Caviglia 41 Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Sassuolo (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Alessio Dionisi Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 2 Filippo Missori

3 Marcus Pedersen

6 Uros Racic

8 Samuele Mulattieri

13 Gianmarco Ferrari

14 Pedro Mba Obiang

15 Emil Konradsen Ceide

20 Samu Castillejo

21 Mattia Viti

23 Cristian Volpato

25 Gianluca Pegolo

28 Alessio Cragno

42 Kristian Thorstvedt

92 Gregoire Defrel Arkadiusz Milik 14

Kenan Yildiz 15

Samuel Iling 17

Moise Kean 18

Nicolò Fagioli 21

Timothy Weah 22

Carlo Pinsoglio 23

Daniele Rugani 24

Andrea Cambiaso 27

Matia Perin 36

Hans Nicolussi Caviglia 41

US Sassuolo - Juventus FC, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Sassuolo 0% Wygraną Juventusu 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Sassuolo

Wygraną Juventusu

Remisem

US Sassuolo - Juventus FC, transmisja meczu

Batalia z udziałem Sassuolo i Juventusu będzie transmitowana na żywo na antenie Eleven Sports 2. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. My przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Bonus 1560+300 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.