Sandecja – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2024)

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Sandecja Nowy Sącz Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 09:13 .

Sandecja – Cracovia, typy bukmacherskie

W 1/32 finału Pucharu Polski dojdzie do spotkania Sandecji Nowy Sącz z Cracovią. Dla kibiców może być to prawdziwe święto, bo nie od dziś wiadomo, że oba kluby darzą się sympatią.

Realnie patrząc na to spotkanie, należy się spodziewać pewnego zwycięstwa Cracovii, która nie powinna mieć problemów z pokonaniem trzecioligowca. Niemniej jednak w takich meczach zdarzają się niespodzianki, a więc ciekawą opcją do obstawienia może być to, że obie drużyny trafią do bramki.

STS 1.80 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Sandecja – Cracovia, ostatnie wyniki

Sandecja Nowy Sącz bardzo solidnie radzi sobie w trzeciej lidze, notując serię dziesięciu meczów bez porażki. Wiele wskazuje na to, że drużyna powalczy o powrót do 2. ligi. Z kolei Cracovia ma za sobą równie udany okres, bo w pięciu poprzednich meczach Ekstraklasy ekipa Pasów zdobyła 12 punktów.

Sandecja – Cracovia, historia

Ostatni mecz Sandecji z Cracovią odbył się w 2022 roku, gdy Pasy wygrały 1:0. Było to spotkanie towarzyskie. Natomiast ogólny bilans pięciu poprzednich meczów to trzy wygrane Cracovii, remis i jedno zwycięstwo Sandecji.

Sandecja – Cracovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego spotkania jest Cracovia. Kurs na gości wynosi około 1.30. Natomiast w przypadku Sandecji Nowy Sącz jest to mniej więcej 8.60. Pośrodku wyceniono remis, na który szacunek wynosi w granicach 5.70. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Nasz STS kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Sandecja Nowy Sącz Remis Cracovia 6.75 4.80 1.42 6.40 4.50 1.43 6.75 4.80 1.43 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 09:13 .

Sandecja – Cracovia, kto wygra?

Kto zwycięży? Sandecja 0% Cracovia 100% Będzie remis 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Sandecja

Cracovia

Będzie remis

Sandecja – Cracovia, transmisja

Spotkanie Sandecji Nowy Sącz z Cracovią zaplanowano na wtorek 24 września na godzinę 13:00. Meczu nie będzie można obejrzeć w telewizji. Pojedynek będzie transmitowany tylko w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.