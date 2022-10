Sampdoria – Roma: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Sampdoria – Roma to przedostatnie spotkanie w tej kolejce Serie A. Faworytami firm bukmacherskich są goście. Czy AS Roma rzeczywiście wygra? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi typy, czy kursy bukmacherskie na ten poniedziałkowy mecz.

Stadio Luigi Ferraris Serie A Sampdoria AS Roma 5.00 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 18:30 .

Sampdoria – Roma: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że AS Roma zanotuje zwycięstwo w poniedziałkowej batalii. Ekipa z Genui gra w tym sezonie fatalnie. W tym momencie Bartosz Bereszyński i spółka są zdecydowanymi faworytami do spadku. Gospodarze nie zanotowali jeszcze ani jednego zwycięstwa. W sumie zdobyli tylko trzy punkty i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Kilka dni temu Sampdoria zremisowała w delegacji z Bologną 1:1. Goście są w zdecydowanie lepszej dyspozycji i mają na swoim koncie dwa kolejne zwycięstwa. Uważamy, że podopieczni Jose Mourinho pójdą za ciosem i wygrają także w Genui.

Sampdoria – Roma: sytuacja kadrowa

W ekipie „czerwonej latarni” Serie A nie zobaczymy trzech zawodników. Chodzi o takich graczy, jak Winks, De Luca i Murillo. Po stronie Romy nie zagrają zaś Darboe, Wijnaldum, Karsdorp, Celik i Dybala.

Sampdoria – Roma: ostatnie wyniki

Nawet najbardziej pesymistyczni kibice klubu z Genui pewnie nie spodziewali się, że Sampdoria może grać tak fatalnie. Obecnie gospodarze są na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. W tym sezonie zdobyli zaledwie trzy punkty. Gospodarze jeszcze nie zanotowali ani jednego zwycięstwa. We wrześniu rozegrali pięć meczów i zdobyli tylko jedno oczko. Zdecydowanie lepiej spisują się gracze Romy. Podopieczni Jose Mourinho zajmują szóste miejsce. Aktualnie rzymianie mają 19 punktów. Kilka dni temu AS Roma wygrała na swoim terenie z Lecce 2:1.

Sampdoria – Roma: historia

Mecze tych klubów z poprzedniego sezonu dostarczyły umiarkowanych emocji. Pod koniec grudnia 2021 roku AS Roma podejmowała Sampdorię na Stadionie Olimpijskim. Finalnie obie ekipy zdobyły po jednej bramce. Na początku kwietnia mieliśmy natomiast potyczkę w Genui. Sampdoria nie wykorzystała atutu własnego stadionu i przegrała 0:1. Jedynego gola w tamtej konfrontacji zdobył Ormianin Henrich Mychitarian.

Sampdoria – Roma: kursy bukmacherskie

Internetowi bukmacherzy uważają, że to spotkanie zakończy się wiktorią Romy.

Sampdoria Remis AS Roma 4.70 3.75 1.75 5.00 3.80 1.72 5.00 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 18:30 .

Sampdoria – Roma: przewidywane składy

Sampdoria: Audero – Bereszyński, Ferrari, Colley, Augello – Rincon, Vieira – Gabbiadini, Sabiri, Djuricić – Caputo

Roma: Patricio – Mancini, Ibanez, Smalling – Zalewski, Matić, Cristante, Spinazzola – Zaniolo, Pellegrini – Abraham

Sampdoria – Roma: transmisja

Poniedziałkowe spotkanie Serie A będzie transmitowane na Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4. Początek meczu o 18:30.