Salzburg – Roma: typy, kursy, zapowiedź (16.02.2023)

Salzburg – Roma to czwartkowe spotkanie w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Potyczka zapowiada się na bardzo wyrównaną. Wydaje się, że tutaj każdy wynik tak naprawdę jest możliwy… Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej konfrontacji. Można w niej zaś znaleźć między innymi nasz typ oraz bieżące kursy bukmacherskie.

Red Bull Arena Liga Europy Red Bull Salzburg AS Roma 2.90 3.30 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2023 19:05 .

Salzburg – Roma: typy i przewidywania

Stawiamy w tym czwartkowym spotkaniu 1/16 Ligi Europy na podział punktów. To pierwsza potyczka, dlatego obie drużyny nie będą chciały za wszelką cenę wygrać. “Na papierze” mocniejsi są rzymianie, ale to zespół z Austrii będzie miał po swojej stronie atut własnego stadionu. Warto dodać, że gracze Jose Mourinho w pięciu poprzednich spotkaniach wyjazdowych zanotowali aż trzy remisy. Taki rezultat jest bardzo prawdopodobny również w czwartek. Ewentualnie można pokusić się o zagranie w tym spotkaniu na under 2,5.

Salzburg – Roma: sytuacja kadrowa

W szeregach Salzburga kontuzjowani są Bryan Okoh i Bryan Okoh. Portugalski trener Romy nie wystawi natomiast takich zawodników, jak Leonardo Spinazzola i Ebrima Darboe.

Salzburg – Roma: ostatnie wyniki

Gracze austriackiego klubu przystąpią do tego spotkania w bardzo dobrych nastrojach. 11 lutego 2023 roku piłkarze z Salzburga pewnie pokonali na swoim stadionie Lustenau aż czterema golami (4:0). W tym momencie gracze tego zespołu są zdecydowanie na pierwszym miejscu w tabeli austriackiej Bundesligi. W 17. kolejkach zgromadzili 42 punkty. Warto zauważyć, że gospodarze wygrali cztery ligowe spotkania z rzędu. W całym sezonie zanotowali natomiast tylko jedną porażkę. Rzymianie przed kilkoma dniami tylko zremisowali w delegacji z Lecce 1:1. Aktualnie podopieczni Jose Mourinho zajmują czwarte miejsce w tabeli Serie A (41 punktów). Goście w trzech poprzednich meczach zanotowali tylko jedno zwycięstwo.

Salzburg – Roma: historia

W ostatnich latach te drużyny nie miały przyjemności ze sobą rywalizować. Kto okaże się lepszy w tej konfrontacji? Przekonamy się o tym już w najbliższy czwartek, 16 lutego 2023 roku.

Salzburg – Roma: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy online twierdzą, że nieco większe szanse na zanotowanie wiktorii mają goście. Kursy są ogólnie bardzo wyrównane.

Salzburg – Roma: przewidywane składy

Salzburg – Roma: transmisja

Czwartkowe spotkanie Salzburg – Roma będzie transmitowane na platformie Viaplay. Początek meczu na Red Bull Arena zaplanowano na 18:45.