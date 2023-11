fot. Imago / Daniele Buffa / Image nella Na zdjęciu: Lautaro Martinez

FC Salzburg – Inter Mediolan, typy na mecz i przewidywania

Inter Mediolan w środowy wieczór będzie chciał odnieść kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jednocześnie ekipa Simone Inzagego ma zamiar utrzymać się na zwycięskim szlaku. W trakcie minionego weekendu Nerazzurri pokonali Atalantę (2:1), utrzymując się na szczycie Serie A.

FC Salzburg to natomiast ekipa, chcąc wytrącić mediolańczyków ze zwycięskiego kursu. Środowa potyczka będzie opierać się najpewniej na ofensywnych działaniach z obu stron. W związku z tym najlepszą opcją mogą być trafienia z obu stron. Typ: obie drużyny strzelą – TAK.

FC Salzburg – Inter Mediolan, bonus 300 zł za wygrany zakład 1X2

Przy okazji środkowego spotkania FC Szlburg – Inter Mediolan warto rozważyć skorzystanie z promocji Superbet, dzięki której zakład na wygraną jednej z drużyn lub remis można postawić po kursie 150.00, co w przypadku powodzenia pozwala odebrać bonus o wartości 300 zł.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe, Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł, Zagraj pierwszy kupon SOLO, na którym znajdzie się zakład 1 lub X lub 2 na dowolny mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów (7-8 listopada 2023), Minimalna stawka kuponu to 2 zł, Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 300 zł.

FC Salzburg – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Długa lista nieobecnych jest u gospodarzy przed środowym starciem. Między innymi nie będą mogli zagrać: Aleksa Terzić, Maurits Kjaergaard, Fernando, Sekou Koita czy Lukas Wallner. W drużynie z Włoch zabraknie natomiast Marko Arnautovicia, Juana Cuadrado i Benjamina Pavarda.

FC Salzburg – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Austriacy przystąpią do potyczki z ekipą ze Stadio Giuspeppe Meazza po wygranej z WSG Tirol (2:0). FC Salzburg ogólnie może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki.

Mediolańczycy natomiast mają na swoim koncie cztery kolejne zwycięstwa. Inter w trakcie weekend pokonał Atalantę (2:1), a wcześniej uporał się z AS Romą (1:0).

FC Salzburg – Inter Mediolan, historia

W trzech ostatnich starciach między obiema ekipami za każdym razem góra był Inter. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą 24 października. Mediolańskiej zespół wygrał jednym golem (2:1).

FC Salzburg – Inter Mediolan, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 4.40. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

FC Salzburg – Inter Mediolan, przewidywane składy

Zarówno ekipa z Austrii, jak i z Włoch, ma zagrać w środowym spotkaniu z dwoma napastnikami. Różnice w ustawieniu obu ekip będą jednak widoczne.

Red Bull Salzburg Gerhard Struber 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Red Bull Salzburg Gerhard Struber 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Nico Mantl 6 Samson Baidoo 15 Mamady Diambou 19 Karim Konaté 21 Petar Ratkov 32 Amankwah Forson 38 Leandro Morgalla 41 Jonas Krumrey 45 Dorgeles Nene 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero Red Bull Salzburg Gerhard Struber 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Red Bull Salzburg Gerhard Struber 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Nico Mantl 6 Samson Baidoo 15 Mamady Diambou 19 Karim Konaté 21 Petar Ratkov 32 Amankwah Forson 38 Leandro Morgalla 41 Jonas Krumrey 45 Dorgeles Nene 5 Stefano Sensi 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 36 Matteo Darmian 42 Lucien Agoumé 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

FC Salzburg – Inter Mediolan, kto wygra

FC Salzburg – Inter Mediolan, transmisja meczu

Środowe spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 6 PPV. Spotkanie zacznie się o godzinie 21:00. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

