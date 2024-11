fot. PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Ruch – Odra, typy bukmacherskie

Jeden z dwóch piątkowych meczów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy upłynie pod znakiem powrotu trenera Jarosława Skrobacza do Chorzowa. Odra Opole dowodzona przez byłego szkoleniowca Ruchu na Stadionie Śląskim zmierzy się z Niebieskimi. Dla zespołu Dawida Szulczka mecz 18. kolejki Betclic 1. Ligi będzie jednocześnie ostatnim występ w 2024 roku w roli gospodarza. Opolanie do rywalizacji podejdą, chcąc wrócić na zwycięskie tory po dwóch z rzędu remisach. Ruch natomiast ostatnio zaliczył porażkę, kończąc passę sześciu z rzędu zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki. Chorzowianie wygrali w trzech z ostatnich pięciu starć w lidze u siebie. Można zatem przemyśleć takie rozwiązanie. Mój typ: Ruch wygra.

Ruch – Odra, ostatnie wyniki

Drużyna dowodzona przez Dawida Szulczka ma za sobą porażkę z Polonią Warszawa (0:1). Tym samym od piątkowego starcia Ruch ma zamiar zacząć nową passę zwycięstw. Wcześniej pokonywał między innymi Chrobry Głogów (5:0) czy ŁKS (1:0). W roli gospodarza Niebiescy wygrali w każdym z czterech ostatnich spotkań ligowych.

Zespół z Opola ma z kolei za sobą podział punktów z Chrobrym Głogów (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich starciach Odra pokonała Kotwicę Kołobrzeg (1:0). Później natomiast zremisował z Wartą Poznań (0:0). Na wyjeździe Niebiesko-czerwoni w ostatnich trzech meczach zaliczyli tylko jedno zwycięstwo. Wcześniej notował z kolei serię ośmiu spotkań bez wygranej.

Ruch – Odra, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Ruchu Chorzów kształtuje się w wysokości 1.64. Remis wyceniono na 3.75. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Odry Opole oszacowano na 4.70. Przy okazji rywalizacji drużyn Dawida Szulczka i Jarosława Skrobacza można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Wynik Operator Kurs RUCH 1.64 REMIS 3.75 ODRA 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 18:14 .

Ruch – Odra, sytuacja kadrowa

Ekipa z Chorzowa nie będzie mogła skorzystać z usług Patryka Sikory. W starciu z Niebiesko-czerwonymi uwagę natomiast należy zwrócić między innymi na ofensywnych graczy takich jak: Daniel Szczepan, Soma Novothny czy Bartłomiej Barański. Pierwsi dwaj gracze mają cztery strzelone gole, a 18-latek pochodzący z Katowic ma trzy trafienia. Z kolei w Odrze nie będą mogli wystąpić Adrian Łyszczarz czy Daniel Klich. Najskuteczniejszym strzelcem w szeregach opolan jest natomiast Edvin Muratovic z czterema golami.

Ruch – Odra, transmisja meczu

Piątkowe starcie będzie do obejrzenia w telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Odra Opole zacznie się o godzinie 20:30 na TVP Sport. Ponadto dostęp do starcia zapewni strona internetowa TVPSport.pl i aplikacja TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Rywalizację skomentują Maciej Iwański oraz Dariusz Dudek. Mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

