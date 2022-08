Ruch Chorzów – Górnik Łęczna: typy, kursy, zapowiedź (11.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna to czwartkowy mecz piątej kolejki Fortuna 1 Ligi. 14-krotny mistrz Polski podejdzie do tego starcia jako lider rozgrywek po rozegraniu czterech serii gier. Zielono-czarni to natomiast zespół błąkający się w dolnych regionach ligowej stawki, co sprawia, że w roli faworyta to potyczki na obiekcie przy Cichej podejdą gospodarze. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, typy na mecz i przewidywania

Ruch Chorzów z przytupem wkroczył w nowy sezon. Niebiescy w czterech rozegranych jak dotąd spotkaniach ligowych zanotowali trzy zwycięstwa i remis. Jednocześnie 14-krotny mistrz Polski zadomowił się w górnej połówce w ligowej tabeli. Po przeciwnej stronie barykady znajduje się z kolei Górnik Łęczna, będący bez wygranej od czterech meczów. Ekipa Marcina Prasoła zaliczyła w nich dwie porażki i dwa remisy. Nie spodziewamy się zatem tego, aby Zieloni-czarni sprawili kłopoty ekipie Jarosława Skrobacza. Nasz typ: wygrana Ruchu.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

Opiekun chorzowian nie będzie mógł skorzystać w czwartkowym boju tylko z Macieja Sadloka. Większych osłabień nie ma natomiast w szeregach gości.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Ruch w minionym poniedziałek po świetnym spotkaniu pozostawił w pokonanym polu Stal Rzeszów (3:2). Niebiescy tym razem nie byli zespołem dominującym na boisku, ale za to do bólu skutecznym. Na dodatek 14-krotnym mistrzom Polski dopisało szczęście, gdy jeden z rywali w końcówce trafił w słupek. Jednocześnie Niebiescy wywalczyli cenne trzy oczka na trudnym terenie.

Górnik Łęczna to z kolei drużyna, która ostatnio rywalizowała z Resovią Rzeszów. Zielono-czarni podzielili się punktami z zespołem TomaszaGrzegorczyka (1:1). Był to drugi remis rzeszowian w tej kampanii. Wcześniej Górnik podobny wynik osiągnął z Sandecją Nowy Sącz. Z kolei po meczach z Puszczą Niepołomice (0:1) i Stalą Rzeszów (0:1) schodził z placu gry na tarczy.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, historia

W siedmiu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami trzy razy górą byli Niebiescy, dwa zwycięstwa zaliczyli łęcznianie i dwa starcia zakończyły się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w grudniu 2018 roku. Wówczas miał miejsce rezultat 1:1. Gola dla Ruchu strzelił Michał Walki. Tymczasem bramka dla Górnika było udziałem Kamila Lecha, który okazał się niefortunnym strzelcem gola samobójczego.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, kursy

Bukmacherzy w roli faworyta czwartkowej potyczki widzą gospodarzy. Kursy na wygraną Niebieskich oscylują w granicach 2,18-2,25.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Ruch: Bielecki – Kasolik, Szur, Nawrocki, Wójtowicz, Sikora, Piątek, Janoszka, Pląskowski, Moneta, Szczepan

Górnik: Gostomski – Dziwniel, Biernat, Zbozień, Turek, Krykun, Serrano, Kryeziu, Szramowski, Gąska, Podliński.

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna, transmisja meczu

