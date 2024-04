AS Roma – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2024)

AS Roma - Lazio: typy i kursy na mecz Serie A. Derby Rzymu to mecz, który będzie elektryzował fanów calcio w sobotę. Faworyta trudno wskazać. Rywalizacja zacznie się o godzinie 18:00.

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

AS Roma Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2024 14:05 .

AS Roma – Lazio, typy na mecz i przewidywania

W tej kampanii obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci. W lidze włoskiej w listopadzie minionego roku miał miejsce bezbramkowy remis. Tymczasem w styczniu w Pucharze Włoch górą było Lazio (1:0). Od ostatniej potyczki z udziałem obu zespołów, doszło w nich do sporych zmian. AS Romę przejął Daniele De Rossi, zastępując Jose Mourinho. Z kolei w szeregach Orłów po odejściu z klubu Maurizio Sarriego w jego rolę wszedł Igor Tudor. Lazio przegrało trzy z ostatnich pięciu meczów na wyjeździe przeciwko Giallorossim. To może zatem dawać do myślenia. Mój typ: wygrana AS Romy.

Lukasz Superbet 2.25 wygrana AS Romy Przejdź na stronę Superbet

AS Roma – Lazio, sytuacja kadrowa

W szeregach gospodarzy nie będzie mogło wystąpić kilku graczy. Wyłączeni z gry są: Evan Ndicka, Rasmus Kristensen oraz Sardar Asmoun. Tymczasem u rywali nie będą mogli wystąpić: Ivan Provedel, Luca Pellegrini, Nicolo Rovella, Manuel Lazzari i Mattia Zaccagni.

AS Roma – Lazio, ostatnie wyniki

Drużyna Daniele De Rossiego przystąpi do sobotniej potyczki, będąc od dwóch spotkań bez przegranej. W tych meczach AS Roma pokonała US Sassuolo (1:0) oraz Lecce (0:0).

Tymczasem zespół Igora Tudora ostatnio uległ Juventusowi (0:2) w Pucharze Włoch. Tym samym po dwóch zwycięstwach z rzędu w Serie A piłkarze Orłów zboczyli ze szlaku wygranych starć. Pokonali w nich Frosinone Calcio (3:2) i Juve (1:0).

AS Roma – Lazio, historia

W pięciu ostatnich występach z udziałem obu ekip trzykrotnie lepsi byli gracze Lazio, raz wygrała AS Roma i w jednym spotkaniu miał miejsce remis. Giallorossi po raz ostatni grali w roli gospodarza w listopadzie 2022 roku. Wówczas przegrali jednym golem (0:1).

AS Roma – Lazio, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Wariant na zwycięstwo Romy kształtuje się w wysokości 2.21-2.25. Opcję na remis wyceniono na 3.15-3.20. Z kolei rozwiązanie na wygraną Lazio oszacowano na poziomie 3.40-3.50. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych

AS Roma – Lazio, przewidywane składy

AS Roma: Svilar – Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Lazio: Mandas – Casale, Romagnoli, Gila, Marusic, Guendouzi, Cataldi, Pellegrini, Alberto, Anderson, Immobile.

AS Roma – Lazio, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną AS Roma 0% wygraną Lazio 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną AS Roma

wygraną Lazio

remisem

AS Roma – Lazio, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w ramach 31. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie AS Roma – Lazio zacznie się w sobotę 6 kwietnia o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.