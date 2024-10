Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Resovii

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: przewidywania

To będzie jeden z piątkowych meczy Betclic 2. ligi. Na boisku w Rzeszowie spotkają się ze sobą miejscowa Resovia oraz Świt Szczecin. Będzie to pojedynek dwóch zespołów, które w tym sezonie radzą sobie dość dobrze i są blisko siebie w ligowej tabeli. Beniaminek ma na koncie 19 oczek i zajmuje 9. miejsce w lidze, zaś spadkowicz z 1. ligi ma o trzy punkty więcej i zajmuje 6. – ostatnie barażowe miejsce. Na boisku powinno więc być bardzo wyrównanie i właśnie takiego meczu się spodziewam. Mój typ na to spotkanie: Remis.

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: ostatnie wyniki

Co ciekawe, to zespół Świtu Szczecin w ostatnich tygodniach jest w lepszej formie. Zespół prowadzony od kilki tygodni przez Tomasza Kafarskiego przetrwał trudny moment i w ostatnich kolejkach dobrze punktuje. Wystarczy powiedzieć, że w pięciu poprzednich meczach zdobyli oni osiem punków. W ostatniej kolejce pokonali oni zespół Rekordu Bielsko-Biała 3:2. Wcześniej z kolei okazywali się lepsi od Zagłębia Sosnowiec i remisowali z Olimpią Grudziądz i Chojniczanką (odpowiednio 2:2 i 1:1).

Z kolei zespół Resovi w analogicznym okresie zainkasował tylko pięć oczek. Składają się na to dwa ligowe remisy: z GKS-em Jastrzębie w ubiegły weekend 1:1 oraz Olimpią Elbląg 2:2. Poza tym udało im się pokonać Lecha Poznań na własnym terenie w Pucharze Polski.

Resovia w ligowej tabeli zajmuje 6. miejsce, zaś Świt Szczecin jest na lokacie numer dziewięć. Jeśli wygra może zrównać się punktami z rzeszowianami.

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: historia

Będzie to pierwsze spotkanie tych drużyn w historii.

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: kto wygra?

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Resovia. Kurs na trzy punkty zespołu z Rzeszowa to około 2.16. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.40. 3.00 to kurs na zwycięstwo gości ze Szczecina.

Resovia Rzeszów – Świt Szczecin: transmisja

Mecz ten rozpocznie się o godzinie 18:00 w piątek 25 października 2025 roku i będzie transmitowany na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl.

Poza tym starcia w Betclic 2. lidze można oglądać w usłudze Betclic TV. Dostęp do meczu można uzyskać zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Trzeba również posiadać na koncie dowolną ilość środków.

