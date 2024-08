Resovia – Olimpia Grudziądz: typy, kursy, zapowiedź: (10.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Adamski

Resovia Olimpia Grudziądz Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 15:15 .

Resovia – Olimpia Grudziądz, typy bukmacherskie

W dotychczasowych meczach tych drużyn górą byli przyjezdni. To nadzieja dla klubu z Grudziądza, który jedyny mecz w tym sezonie wygrał w delegacji. Faworytem będzie jednak Resovia, która ma wyższą jakość sportową, co zdążyła potwierdzić zdobywając już sześć oczek w bieżącej kampanii. Sądzę, że rzeszowianie w sobotę powiększą swój dorobek punktowy w Betclic 2. Lidze. Mój typ: wygrana Resovii.

Resovia – Olimpia Grudziądz, ostatnie wyniki

Resovia już na starcie sezonu wysłała sygnał, że chce wrócić na zaplecze Ekstraklasy. Dowodem było domowe zwycięstwo z Wieczystą Kraków 1:0. Rzeszowianie w takim samym stosunku bramkowym ograli innego kandydata do awansu, czyli Chojniczankę Chojnice. W starciu spadkowiczów Jakub Żukowski i spółka nie mieli już powodów do radości, ponieważ to Zagłębie Sosnowiec wygrało 2:0.

Za nami trzy kolejki ligowe, a Olimpia jest jednym z sześciu klubów, który nie zaznał smaku zwycięstwa. Na taki stan rzeczy wpłynął częściowo trudny terminarz, ponieważ grudziądzanie ulegli Zagłębiu Sosnowiec i Polonii Bytom, czyli pretendentom do awansu. Trudniej wytłumaczyć porażkę z beniaminkiem Rekordem Bielsko-Biała. Z nim Olimpia przegrała 0:1. Grzegorz Niciński poprowadził natomiast drużynę do kolejnej rundy Pucharu Polski po wygranej z KKS-em Kalisz.

Resovia – Olimpia Grudziądz, historia

Kluby te po raz ostatni rywalizowały ze sobą w sezonie 2018/2019. Kibice mogą żałować, że do ich meczów nie dochodzi częściej. Resovia pokonała Olimpię na jej terenie 4:3. Grudziądzanie zrewanżowali się drużynie z Rzeszowa w delegacji, kiedy to triumfowali 2:0.

Resovia – Olimpia Grudziądz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem sobotniej potyczki jest Resovia. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.87. Ewentualny triumf Olimpii wyceniony został kursem 3.62. Mniej więcej taki sam kurs ma miejsce na podział punktów w Rzeszowie. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Resovia – Olimpia Grudziądz, kto wygra mecz?

Resovia – Olimpia Grudziądz, transmisja meczu

Sobotni mecz w rozgrywkach Betclic 2. Ligi pomiędzy Resovią a Olimpią Grudziądz rozpocznie się o godzinie 15:00. To spotkanie nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz możesz obejrzeć jednak w usłudze Betclic TV, do której dostęp uzyskasz rejestrując konto z kodem promocyjnym GOALPL.

