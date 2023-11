PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Milan Skriniar

Stade Reims – PSG, typy i przewidywania

Stade Reims w 12. kolejce Ligue 1 czeka bardzo trudne zadanie – na Stade Auguste-Delaune przyjedzie naszpikowane gwiazdami Paris Saint-Germain. Warto jednak dodać, że gospodarze tego spotkania są rewelacją aktualnej kampanii – z 20 punktami na koncie zajmują 4. miejsce w tabeli. Paryżanie mają na swoim punkcie cztery oczka więcej i plasują się na 2. pozycji. W sobotę wieczorem spodziewamy się emocjonującego meczu na wysokim poziomie.

Podopieczni Luisa Enrique są podrażnieni porażką z Milanem w Lidze Mistrzów (2:3), a w Ligue 1 muszą gonić Niceę. Mój typ: zwycięstwo PSG.

Stade Reims – PSG, sytuacja kadrowa

Reims – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Keito Nakamura Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec listopada 2023 Skręcona kostka Koniec listopada 2023 Valentin Atangana Edoa Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz kostki Połowa listopada 2023 Marshall Munetsi Złamany nos Złamany nos Powrót: Koniec listopada 2023 Złamany nos Koniec listopada 2023 Ibrahim Diakité Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Teddy Teuma Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Keito Nakamura Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec listopada 2023 Skręcona kostka Koniec listopada 2023 Valentin Atangana Edoa Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz kostki Połowa listopada 2023 Marshall Munetsi Złamany nos Złamany nos Powrót: Koniec listopada 2023 Złamany nos Koniec listopada 2023 Ibrahim Diakité Uraz kostki Uraz kostki Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz kostki Koniec listopada 2023 Teddy Teuma Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

PSG - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz stopy Połowa listopada 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka tygodni Kontuzja pleców Kilka tygodni Danilo Pereira Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Achraf Hakimi Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Randal Kolo Muani Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Powrót do treningów Uraz ścięgna Achillesa Powrót do treningów Nuno Mendes Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Sergio Rico Uraz głowy Uraz głowy Powrót: Koniec grudnia 2023 Uraz głowy Koniec grudnia 2023 Marco Asensio Uraz stopy Uraz stopy Powrót: Połowa listopada 2023 Uraz stopy Połowa listopada 2023 Keylor Navas Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Kilka tygodni Kontuzja pleców Kilka tygodni Danilo Pereira Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Achraf Hakimi Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu Randal Kolo Muani Punkty dyscyplinarne Punkty dyscyplinarne Powrót: Po 1 meczu Punkty dyscyplinarne Po 1 meczu

Stade Reims – PSG, ostatnie wyniki

Stade Reims jest w bardzo dobrej formie na ligowym podwórku - na wyjeździe pokonało FC Nantes 1:0, a u siebie uporało się z FC Lorient (1:0). PSG w Lidze Mistrzów przegrało 1:2 z Milanem na San Siro, ale za to w lidze francuskiej zgarnęło sześć punktów w dwóch ostatnich spotkaniach (3:0 z Montpellier oraz 3:2 ze Stade Brest).

Stade Reims – PSG, historia

Dwa ostatnie spotkania między tymi zespołami zakończyło się remisami. W trzech poprzednich meczach triumfowało natomiast Paris Saint-Germain. Stade Reims w tym czasie zatem nie odniosło żadnego zwycięstwa.

Stade Reims – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście. Kurs na wygraną Stade Reims wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo PSG to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Stade Reims – PSG, przewidywane składy

Reims Will Still 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Reims Will Still 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 4 Maxime Busi 9 Mohammed Daramy 14 Reda Khadra 25 Thibault De Smet 27 Adama Bojang 42 Fallou Fall 67 Mamadou Diakhon 72 Amadou Koné 96 Alexandre Olliero 8 Fabian Ruiz 19 Kang-in Lee 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 97 Layvin Kurzawa Reims Will Still 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Reims Will Still 3-5-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 4 Maxime Busi 9 Mohammed Daramy 14 Reda Khadra 25 Thibault De Smet 27 Adama Bojang 42 Fallou Fall 67 Mamadou Diakhon 72 Amadou Koné 96 Alexandre Olliero 8 Fabian Ruiz 19 Kang-in Lee 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 97 Layvin Kurzawa

Stade Reims – PSG, kto wygra?

Stade Reims – PSG, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 5 oraz Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stade Auguste-Delaune już w najbliższą sobotę, 11 listopada o godzinie 17:00.

