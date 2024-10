Real Sociedad – Anderlecht: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Takefusa Kubo

Real Sociedad – Anderlecht, typy i przewidywania

W miniony weekend Real Sociedad zaliczył dopiero pierwsze ligowe zwycięstwo przed własną publicznością. Wcześniej Baskowie mieli passę trzech kolejnych porażek. Z kolei Anderlecht w delegacji ani razu nie musiał uznać wyższości rywala. Belgijski klub zdążył już sięgnąć po trzy punkty w tej edycji Ligi Europy. Tymczasem po stronie przedstawiciela La Liga jest punkt po remisie z OGC Nice. Sądzę, że w czwartek w San Sebastian żadna z drużyn nie sięgnie po pełną pulę. Mój typ: remis.

Real Sociedad – Anderlecht, ostatnie wyniki

Sezon 2024/2025 jest dotychczas niezwykle trudny dla Realu Sociedad. Zespół ten ma na swoim koncie zaledwie dwa zwycięstwa. Ekipa z San Sebastian ograła Espanyol oraz Valencię. W międzyczasie zdarzyła się porażka z Mallorką, Deportivo Alaves, czy Rayo Vallecano.

Pokaźne straty do ligowej czołówki ma już także Anderlecht. Drużyna z Brukseli wystartowała dobrze, ale w ostatnich tygodniach dopadł ją kryzys, co przełożyło się na następujący bilans w Jupiler League: trzy wygrane, pięć remisów i jedna porażka. Anderlecht do liderującego Genku traci osiem punktów.

Real Sociedad – Anderlecht, historia

Kluby te nie miały dotychczas okazji rywalizować ze sobą. Czwartkowa hiszpańsko-belgijsko potyczka będzie zatem pierwszą w historii.

Real Sociedad – Anderlecht, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem czwartkowego meczu są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi mniej więcej 1.62, a typ na zwycięstwo Anderlechtu to około 5.25. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.80. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Sociedad – Anderlecht, przewidywane składy

Przedstawiciel La Liga zmaga się z dwoma urazami. Niezdolni do gry są Hamari Traore oraz Arsen Zakharyan. Więcej kłopotów mają Belgowie, ponieważ kontuzjowani są Ludwig Augustinsson, Thorgan Hazard, Marco Kana, a także Jan Vertonghen.

Real Sociedad Imanol Alguacil Anderlecht David Hubert Real Sociedad Imanol Alguacil 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Anderlecht David Hubert Rezerwowi 2 Álvaro Odriozola 3 Aihen Muñoz 9 Orri Steinn Óskarsson 11 Sheraldo Becker 13 Unai Marrero 16 Jon Ander Olasagasti 17 Sergio Gomez 19 Sadiq Umar 20 Jon Pacheco 27 Jon Aramburu 28 Pablo Marín 31 Jon Martín 37 Aitor Fraga 16 Mads Kikkenborg 17 Theo Leoni 20 Luis Vázquez 23 Mats Rits 25 Thomas Foket 73 Amando Lapage 83 Tristan Degreef

Real Sociedad – Anderlecht, kto wygra?

Real Sociedad – Anderlecht, transmisja meczu

Starcie Real Sociedad – Anderlecht będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premium 4 PPV. Jeśli nie masz dostępu do tradycyjnego odbiornika, to mecz w ramach 2. kolejki Ligi Europy możesz obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Reale Arena w San Sebastian już w najbliższy czwartek, 3 października o godzinie 21:00.

