Real Madryt - Osasuna to pierwszy sobotni mecz w ramach 13. kolejki La Liga. Królewscy podejdą do potyczki w roli faworyta. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:00.

Real Madryt – Osasuna: typy bukmacherskie

Sobotnie popołudnie zacznie się w La Liga od starcia z udziałem Realu Madryt i Osasuny. Królewscy podejdą do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po bolesnych dwóch z rzędu porażkach. Z kolei zespół z Pampeluny wydaje się, że znajduje się na fali wznoszącej, notujac zwycięstwa, co może zwiastować ciekawe widowisko na Estadio Santiago Bernabeu. Przed startem zawodów interesujące jest to, że Królewscy brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 meczów, gdy bramki padały z obu stron. Tym samym można przemyśleć takie rozwiązanie na sobotę. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Real Madryt – Osasuna: ostatnie wyniki

Zespół Carlo Ancelottiego znalazł się ostatnio w lekkim dołku. Real zanotował dwie kolejno porażki. Najpierw uległ FC Barcelonie (0:4) w La Liga. Z kolei w środku tygodnia musiał uznać wyższość AC Milan (1:3) w Lidze Mistrzów. Na swoim stadionie jednak od 22 kwietnia 2023 roku Los Blancos przegrali tylko raz i miało to miejsce właśnie w ostatni El Clasico.

Ekipa z Pampeluny ma natomiast za sobą trzy kolejne wygrane mecze. Osasuna była górą w lidze hiszpańskiej kolejno w starciach z Realem Sociedad (2:0) i Realem Valladolid (1:0) czy ostatnio w Copa del Rey z Chiclaną (5:0). Na wyjeździe ta ekipa jest bez porażki od pięciu meczów.

Real Madryt – Osasuna: historia

W poprzedniej kampanii obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za każdym razem lepszy był Real. U siebie Królewscy wygrali czterema golami (4:0), a na wyjeździe dwoma (4:2). Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między Realem a Osasuną, licząc wszystkie rozgrywki, pięć razy górą była drużyna z Madrytu.

Real Madryt – Osasuna: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem sobotniej potyczki są gospodarze. Typ na wygraną Realu Madryt kształtuje się w wysokości 1.18-1.20. Remis oszacowano na 6.60-7.20. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Osasuny wyceniono na 13.00-14.50. Przy okazji sobotniego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Real Madryt – Osasuna, typ kibiców

Real Madryt – Osasuna, przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. W szeregach Realu nie będą mogli zagrać tacy gracze jak: David Alaba, Dani Carvajal, Thibaut Courtois czy Aurelien Tchouameni. Z kolei w Osasunie nie będzie mógł zagrać Ante Budimir. Przede wszystkim jednak oczy wszystkich będą zwrócone na ofensywny tercet giganta La Liga, który będzie składać się z takich zawodników jak: Rodrygo, Vinicius Junior czy Kylian Mbappe.

Real Madryt – Osasuna, transmisja meczu

Sobotnią konfrontację będzie można śledzić nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Transmisja ze spotkania Real Madryt – Osasuna zacznie się o godzinie 14:00 i będzie emitowana na antenie Eleven Sports 1 oraz na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także Smart TV. Dostęp do transmisji z wydarzenia daje także usługa z STS TV.

