Real Madryt – Szachtar Donieck: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real – Szachtar: typy, kursy, zapowiedź. Real Madryt, mimo nieco słabszej gry i wpadce z Osasuną w ostatnim meczu ligowym, jest zdecydowanym faworytem środowego starcia z Szachtarem Donieck. Każdy inny rezultat niż zwycięstwo Królewskich będzie tu można uznać przynajmniej za małą niespodziankę. Początek meczu o godzinie 21:00.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów, gr. F Real Madryt Szachtar Donieck 1.20 8.00 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2022 21:03 .

Real Madryt – Szachtar Donieck, typy i przewidywania

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem. Mimo nienajlepszego występu w niedzielę przeciwko Osasunie, Królewscy prezentują się znakomicie w tym sezonie. W La Liga wygrali sześć z siedmiu spotkań, a do tego dołożyli dwie wygrane w Lidze Mistrzów strzelając pięć goli i nie tracąc żadnego. W środę możemy spodziewać się raczej jednostronnego widowiska. Trudno oczekiwać, by Szachtar był w obecnej sytuacji w stanie powalczyć o korzystny dla siebie rezultat. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

STS 1,38 bramki powyżej 2,5 Odwiedź STS

Real Madryt – Szachtar Donieck, sytuacja kadrowa

Media spodziewają się, że Real wystąpi w takim samym zestawieniu jak w meczu ligowym z Osasuną. Kontuzjowani pozostają Courtois oraz Modrić. W Szachatrze niezdolny do gry jest Viktor Kornienko, poza którym szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich graczy.

Real Madryt – Szachtar Donieck, ostatnie wyniki

Real Madryt znakomicie spisuje się w tym sezonie i nie przegrał jeszcze żadnego meczu. W Lidze Mistrzów Królewscy mają na swoim koncie dwa zwycięstwa z Lipskiem oraz Celtikiem, a w La Liga wygrali sześć z siedmiu spotkań remisując tylko z Osasuną. Ustępując Barcelonie gorszym bilansem bramkowym zajmują drugie miejsce w tabeli.

Szachtar jest liderem ligi ukraińskiej z 13 punktami po pięciu kolejkach. Z kolei w Champions League, zespół z Ukrainy uzbierał cztery punkty dzięki wygranej z Lipskiem oraz remisowi z Celitkiem i jest wiceliderem.

Real Madryt – Szachtar Donieck, historia

Ostatni raz obie ekipy mierzyły się w fazie grupowej Ligi Mistrzów w 2021 roku. Dwukrotnie był wtedy lepszy Real Madryt, który wygrał 5:0 oraz 2:1. W ostatnich pięciu rywalizacjach obu tych drużyn trzykrotnie zwyciężali Królewscy, a dwukrotnie Szachtar.

Real Madryt – Szachtar Donieck, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Real Madryt, a typy na wygraną Królewskich wynoszą około 1,20. Zdecydowanie wyższe kursy są na remis oraz zwycięstwo gości i wynoszą odpowiednio około 7,80 i 14,00.

Real Madryt – Szachtar Donieck, przewidywane składy

Real Madryt: Łunin, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Kross, Vinicius Jr, Benzema, Rodrygo

Szachtar Donieck: Trubin, Konoplya, Bondar, Matviyenko, Mykchailichenko, Stepanenko, Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk, Sikan

Real Madryt – Szachtar Donieck, transmisja meczu

Środowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Real Madryt – Szachtar Donieck transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 5. My, serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego spotkania w usłudze CANAL+ online. Standardowy, miesięczny pakiet z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możecie natomiast skorzystać ze specjalnej promocji. Jeśli zdecydujecie się wykupić od razu sześciomiesięczny abonament to zapłacicie jedynie 240 zł zamiast 384 zł oszczędzając aż 144 zł!

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.