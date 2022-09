fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Nieomylny jest w tym sezonie Real Madryt, który wygrywa pewnie kolejne mecze. Królewscy mają w tym sezonie jak na razie komplet zwycięstw i są także faworytem najbliższego starcia w Lidze Mistrzów z Lipskiem.

Estadio Santiago Bernabeu Liga Mistrzów, gr. F Real Madryt RB Lipsk 1.57 4.75 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 19:26 .

Real Madryt – RB Lipsk, typy i przewidywania

Nie ma na razie mocnych na Real Madryt. Nawet grając bez Karima Benzemy Królewscy pewnie rozprawili się ostatnio w lidze z RCD Mallorka, wygrywając aż 4:1. W dobrej formie jest Vinicius, świetne wejścia z ławki notuje Rodrygo, a Fede Valverde udowadnia na każdym kroku, jak uniwersalnym jest piłkarzem. Los Blancos w tym sezonie mogą pochwalić się jak na razie kompletem zwycięstw. Na horyzoncie nie widać rywala, który na ten moment mógłby ich powstrzymać w notowaniu kolejnych zwycięstw.

Lipsk do meczu z Realem Madryt przystąpi już z nowym trenerem za sterami. Szkoleniowcem Byków został Marco Rose, który w przeszłości prowadził m.in. Borussię Dortmund. Niemiec zanotował fantastyczny debiut, wygrywając pewnie 3:0 z Dortmundczykami. W środę czeka go kolejny poważny sprawdzian. Wygrać z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu wydaje się aktualnie wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania, ale mimo to Rose nie obawia się rywalizacji z mistrzem Hiszpanii. Trener wierzy w umiejętności swoich piłkarzy i postara się wywieźć z trudnego terenu punkty. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.60 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Real Madryt – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Królewscy od początku sezonu mają w statystykach wpisane same zwycięstwa. Niekiedy napotykają oni nieco większe problemy, jak choćby w rywalizacji z Espanyolem, ale nawet wówczas udaje im się je rozwiązywać. Los Blancos strzelają przy tym mnóstwo bramek – w La Liga mają ich dokładnie tyle co Barcelona, 15. Zdarzają im się przy tym jednak niedopatrzenia w defensywie, przez co jedynie w meczu z Celtikiem udało im się zachować czyste konto.

Byki zdecydowanie nie mogą pochwalić się zbyt wybitnymi statystykami. Wygrali oni co prawda trzy z pięciu meczów, ale jeden z nich był starciem z pół amatorskim zespołem w pucharze Niemiec. Poza tym dostali tęgie lanie od Eintrachtu Frankfurt, a także w 1. kolejce Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck. Obraz ich ostatnich wyników poprawia nieco ostatnie zwycięstwo nad Borussią Dortmund.

Real Madryt – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

W meczu z Lipskiem Carlo Ancelotti będzie musiał poradzić sobie bez swojej największej- gwiazdy – Karima Benzemy. Francuz nabawił się urazu w meczu z Celtikiem i nie będzie dostępny na najbliższy mecz. Jego los podzielą także Lucas Vazquez i Eder Militao. Pod znakiem zapytania stoi również występ Alvaro Odriozoli, który ma problemy mięśniowe.

Goście środowego meczu do potyczki z Realem Madryt przystąpią osłabieni brakiem Klostermanna, Laimera i Olmo. Najbardziej odczuwalny może być jednak brak ostatniego z nich. Hiszpan był w ostatnich miesiącach bardzo ważną postacią w składzie.

Real Madryt – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Królewscy są murowanym faworytem spotkania z RB Lipsk, mimo że zagrają bez kontuzjowanego Karima Benzemy. Kurs na Real Madryt wynosi ok. 1.60, podczas gdy na RB Lipsk jest to aż 5.60. Remis natomiast wyceniany jest na 4.65. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Real Madryt – RB Lipsk, przewidywane składy

Real: Courtois – Carvajal, Ruediger, Alaba, Mendy – Modric, Tchouameni, Kroos – Valverde, Vinicius Jr., Hazard

Lipsk: Gulasci – Simakan, Orban, Diallo, Raum – Laimer, Schlager, Nkunku, Forsberg, Szoboszlai – Werner

Real Madryt – RB Lipsk, transmisja

Jeśli szukacie transmisji meczu Realu Madryt z RB Lipsk, znajdziecie ją na antenie Polsatu Sport Premium 3. Początek w środę 14 września o 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.