Real Madryt – Rayo Vallecano: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2025)

Real – Rayo: typy bukmacherskie

Mecz Real Madryt – Rayo Vallecano odbędzie się w niedzielę (9 marca), a już kilka dni później Królewscy zagrają w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt. Biorąc pod uwagę fakt, że Carlo Ancelotti musi mieć to na uwadze, niewykluczone, że w trackie spotkania wprowadzi kilka zmian, aby oszczędzać najlepszych zawodników. To będzie szansa dla gości, którzy nie raz udowodnili, że potrafią grać przeciwko Los Blancos. Patrząc na formę obu drużyn oraz ostatnie mecze proponuje typ, że obie drużyny strzelą gola.

STS 2.00 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Real – Rayo: ostatnie wyniki

Carlo Ancelotti i spółka przed tygodniem przegrali z Betisem (1:2), przez co przerwali passę siedmiu meczów bez porażki. Brak punktów w starciu z Andaluzyjczykami sprawił, że Real Madryt spadł na 3. miejsce w tabeli La Liga. Mimo porażki forma Królewskich w pozostałych meczach nie pozostawia wątpliwości. Mistrzowie Hiszpanii wygrywali starcia w lidze m.in. z Realem Sociedad (1:0) czy Gironą (2:0). Zwycięstwa odnieśli także w Lidze Mistrzów, pokonując Manchester City (3:1) i Atletico Madryt (2:1).

Rayo Vallecano to rewelacja bieżącego sezonu La Ligi. Podopieczni Inigo Pereza zajmują wysokie 7. miejsce w lidze, dzięki czemu mogą myśleć o awansie do europejskich pucharów. Ostatnie tygodnie nie należą jednak do udanych, ponieważ “Czerwone Szarfy” od trzech spotkań nie potrafią wygrać. Przed tygodniem zremisowali z Sevillą (1:1), a wcześniej doznali dwóch porażek z Villarrealem (0:1) i FC Barceloną (0:1). Ostatni raz wygrali na początku lutego, zdobywając trzy punkty w konfrontacji z Realem Valladolid (1:0).

Real – Rayo: historia

Rayo Vallecano w pierwszym meczu obu drużyn w bieżącym sezonie sprawiło dość dużą niespodziankę, pozbawiając Real Madryt kompletu punktów. W grudniu na mniej więcej tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia przed własną publicznością zremisowali z Los Blancos (3:3). Warto zauważyć, że w pierwszej połowie przez chwilę byli na dwubramkowym prowadzeniu.

Bilans ostatnich pięciu spotkań bezpośrednich nie wypada na korzyść ani Realu, ani Rayo. Co ciekawe trzy ostatnie mecze kończyły się remisem. Natomiast wcześniej zespoły odniosły po jednym zwycięstwie na własnym stadionie.

Real – Rayo: kursy bukmacherskie

Bez cienia wątpliwości bukmacherzy w roli faworyta widzą Real Madryt. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Triumf Królewskich oszacowano ze współczynnikiem ok. 1.30, zaś wygraną Rayo Vallecano można zagrać z kursem ok. 9.00.

Real – Rayo: kto wygra?

Real – Rayo: przewidywane składy

Do kadry Realu Madryt powraca Jude Bellingham. Anglik przez ostatnie dwa spotkania był zawieszony za czerwoną kartkę, którą otrzymał w starciu z Osasuną. Większych zmian w wyjściowej jedenastce nie należy się spodziewać, bowiem Carlo Ancelotti prawdopodobnie postawi na najlepszych zawodników. Choć w środku przyszłego tygodnia Los Blancos czeka rewanż z Atletico w Lidze Mistrzów, na murawie powinniśmy zobaczyć m.in. Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora czy Rodrygo.

Real Madryt Carlo Ancelotti Rayo Vallecano Iñigo Pérez Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Rayo Vallecano Iñigo Pérez Rezerwowi 6 Eduardo Camavinga 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 36 Chema Andres 23 Ferland Mendy 22 Antonio Rüdiger 1 Dani Cardenas 15 Gerard Gumbau 20 Ivan Balliu 22 Alfonso Espino 23 Oscar Valentin 26 Marco de las Sias 27 Pelayo Fernandez 28 Etienne Eto'o 30 Juanpe Gil

Real – Rayo: transmisja meczu

Transmisja meczu Real Madryt – Rayo Vallecano będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację na Santiago Bernabeu można śledzić w internecie za pośrednictwem strony elevensports.pl. Początek spotkania o godzinie 16:15.

