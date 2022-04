Real Madryt – Getafe: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Real Madryt – Getafe: typy, kursy, zapowiedź. Real Madryt pokrzepiony zwycięstwem z Chelsea w Lidze Mistrzów wraca na ligowe boiska. Rywalem Królewskich będzie Getafe. Podopieczni Carlo Ancellotiego nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, aby nie dać Barcelonie żadnych argumentów w walce o mistrzostwo. Początek spotkania w sobotę o godzinie 21:00.

Estadio Santiago Bernabeu LaLiga Real Madryt Getafe 1.42 4.65 8.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2022 07:50 .

Real Madryt – Getafe, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Real Madryt, który mocno się rozstrzelał w minionych tygodniach. W ostatnich sześciu spotkania, pomijając nieudany mecz przeciwko Barcelonie, Królewscy zdobywali minimum dwie bramki, a rywalizowali w tym czasie między innymi z Chelsea oraz Paris Saint-Germain. W meczach Getafe nie pada zbyt wiele goli, ale wiele wskazuje na to, że Karim Benzema i spółka rozszarpią defensywę gości. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Fortuna 2,01 bramki powyżej 2,5 Odwiedź Fortuna

Real Madryt – Getafe, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik nie musi pauzować w tym spotkaniu z powodu zawieszenia za żółte bądź czerwone kartki. Carlo Ancelotti z powodu kontuzji nie będzie miał do dyspozycji trzech piłkarzy. W sobotę nie zagra Eden Hazard, Isco oraz Jović. W drużynie przyjezdnych z powodu urazu nie wystąpi Jaime Mata.

Real Madryt – Getafe, ostatnie wyniki

Królewscy w ostatnich pięciu kolejkach przegrali tylko raz, ale za to wysoko, bo aż 0:4 z Barceloną. Pozostałe mecze to seria zwycięstw między innymi z Celtą Vigo, Mallorcą czy Realem Sociedad. W środę Real pokonał 3:1 Chelsea w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i jest na dobrej drodze do kolejnej rundy tego turnieju. W lidze jest liderem. Nad drugą Barceloną ma 12 punktów przewagi, choć trzeba podkreślić, że Duma Katalonii rozegrała jedno spotkanie mniej.

Getafe to czternasty zespół Primera Division z przewagą sześciu oczek nad znajdującą się w strefie spadkowej Mallorcą, dlatego nie mogą być jeszcze pewni utrzymania w lidze. W ostatniej kolejce podopieczni Floresa pokonali zespół z Balearów 1:0. Ale to jedyne zwycięstwo w ostatnich pięciu spotkaniach. Oprócz tego Getafe zanotowało trzy remisy i jedną porażkę z Espanyolem.

Real Madryt – Getafe, historia

Real Madryt notuje serię dwóch meczów bez zwycięstwa przeciwko Getafe. 2 stycznia Królewscy przegrali 0:1 po golu Unala, a 18 kwietnia 2021 w ramach 33. kolejki poprzedniego sezonu padł bezbramkowy remis. Jednak cztery wcześniejsze pojedynki tych drużyn kończyły się zwycięstwami zespołu ze stolicy Hiszpanii.

Real Madryt – Getafe, typy bukmacherskie

Real Madryt – Getafe, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois, Vazquez, Miliato, Alaba, Mendy, Modrić, Casemiro, Kroos, Asensio, Rodrygo, Benzema

Getafe: Soria, Mitrović, Yokusiu, Djene, Miramontes, Maksimović, Arambarri, Alena, Suarez, Ramirez, Unal

Real Madryt – Getafe, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Primera Division będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Real Madryt – Getafe transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1.