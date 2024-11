Real Madryt – Getafe: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2024)

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt – Getafe: przewidywania

Jednym z niedzielnych meczy 15. kolejki hiszpańskiej La Liga będzie rywalizacja pomiędzy Realem Madryt oraz Getafe. Starcie rozgrywane na Santiago Bernabeu ma oczywiście swojego zdecydowanego faworyta, którym są gospodarze. Niemniej ostatnia forma zespołu ze stolicy Hiszpanii stawia pod znakiem zapytania ich możliwości strzeleckie oraz zwiększa szanse gości. Trudno jednak postawić na to, że kolejny raz Real przegra mecz. Dlatego też mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola.

Real Madryt – Getafe: ostatnie wyniki

Wyniki obu zespołów w ostatnim czasie są dość podobne. Real Madryt wygrał dwa z pięciu ostatnich ligowych starć. Pokonali oni bowiem Leganes oraz Osasunę. Przegrali jednak w środku tygodnia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, co było bardzo dotkliwym wynikiem, bowiem wcześniej ulegli także AC Milanowi.

Jeśli chodzi z kolei o Getafe, to oni w środku tygodnia pokonali w Pucharze Króla zespół Manises 3:0. Poza tym wcześniej – w ostatniej ligowej kolejce – pokonali Real Valladolid. Poza tym w pięciu ostatnich meczach zremisowali jeszcze z Valencią. Przegrali jednak Gironą i Celtą Vigo.

Real Madryt – Getafe: historia

Zespoły te regularnie mierzą się ze sobą w rozgrywkach La LIga. W ostatnim czasie, ale i w całej historii – jak dość łatwo się domyśleć – lepsi są gracze Królewskich. Real wygrał aż pięć ostatnich spotkań z Getafe. W poprzednim sezonie było 2:0 oraz 2:1 dla ekipy ze stolicy. Niedzielni goście ostatni raz wygrali w styczniu 2022 roku 1:0.

Real Madryt – Getafe: kto wygra?

Real Madryt – Getafe: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe. Zdecydowanym faworytem według bukmacherów są gracze Realu Madryt, na ich zwycięstwo zagramy już za 1.34. Remis wyceniany jest na 4.80. Zwycięstwo Getafe to kurs ponad 10.00.

Real Madryt – Getafe: transmisja

Mecz ten będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. A także w usłudze STS TV. Początek rywalizacji w niedzielę 1 grudnia 2024 roku o godzinie 16:15.

