Real Madryt – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2024)

Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt Borussia Dortmund

Real Madryt – Borussia Dortmund: typy bukmacherskie

We wtorek, 22 października, Real Madryt podejmie Borussię Dortmund na Santiago Bernabeu w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów. Niemal pół roku temu obie drużyny stanęły naprzeciw siebie w finale tych prestiżowych rozgrywek na Wembley. Królewscy ograli Niemców w Londynie i po raz 15. w historii sięgnęli po Puchar Europy.

Hiszpański gigant fazę ligową Champions League rozpoczął od zwycięstwa nad Stuttgartem (3:1), ale w następnej kolejce sensacyjnie przegrał z Lille (0:1) we Francji. Niespodziewana porażka sprawiła, że zespół Carlo Ancelottiego zajmuje odległe 17. miejsce w 32-drużynowej stawce, co z pewnością nie zadowala obrońców tytułu. Moim zdaniem Los Blancos będą zmotywowani i nie pozwolą sobie na kolejną wpadkę, zwłaszcza na własnym terenie. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Real Madryt – Borussia Dortmund: ostatnie wyniki

Piłkarze Realu Madryt w miniony weekend ograli w meczu wyjazdowym Celtę Vigo (2:1) dzięki trafieniom Kyliana Mbappe i Viniciusa Juniora. Przed przerwą na mecze reprezentacji Królewscy również sięgnęli po pełną pulę, wygrywając z Villarrealem (2:0). W Lidze Mistrzów 36-krotni mistrzowie Hiszpanii mają na swoim koncie trzy punkty po dwóch kolejkach. Po zwycięstwie nad Stuttgartem, przyszła niespodziewana porażka z Lille, co było ich pierwszą przegraną w europejskich rozgrywkach od maja 2023 roku.

Borussia Dortmund jest na czele fazy ligowej Ligi Mistrzów z kompletem punktów. Na inaugurację drużyna Nuriego Sahina poradziła sobie z Club Brugge (3:0) w Belgii po dublecie Jamie Gittensa i trafieniu Serhou Guirassy’ego. Następnie rozgromiła Celtic Glasgow (7:1) na Signal Iduna Park. Bohaterem tego drugiego starcia był Karim Adeyemi, który skompletował hat-tricka. W Bundeslidze niemieckie zespół poniósł dwie porażki w pięciu ostatnich spotkaniach. W zeszły piątek wygrał u siebie z St. Pauli (2:1).

Real Madryt – Borussia Dortmund: historia

Real Madryt zmierzył się z Borussią Dortmund aż 15 razy od 1998 roku w ramach Ligi Mistrzów. Z tych spotkań pięć zakończyło się zwycięstwami Królewskich, a dwa starcia zakończyły się remisami. Ostatni triumf Niemców nad hiszpańskim gigantem miał miejsce w sezonie 2013/14, kiedy Borussia pokonała Real (2:0) w ćwierćfinale, choć to Hiszpanie awansowali dalej. W czerwcu tego roku obie drużyny stanęły naprzeciw siebie w finale Ligi Mistrzów na Wembley. Dzięki golom Daniego Carvajala i Viniciusa Juniora, Królewscy sięgnęli po prestiżowe trofeum.

Real Madryt – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu Real – Borussia są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Królewskich oscyluje na poziomie 1.44-1.48. Natomiast kurs na wygraną drużyny z Dortmundu to około 6.20, co sugeruje, że ich triumf byłby sporym zaskoczeniem. Jeśli planujesz obstawić spotkanie, warto skorzystać z oferty przygotowanej przez bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Real Madryt – Borussia Dortmund: kto wygra?

Real Madryt – Borussia Dortmund: przewidywane składy

Carlo Ancelotti we wtorkowym meczu nie będzie mógł skorzystać z Daniego Carvajala, który na początku października doznał zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. Nuri Sahin zmaga się z jeszcze większą liczbą absencji w zespole. Przeciwko Królewskim nie będą dostępni Karim Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reyna oraz Yan Couto.

Real Madryt – Borussia Dortmund: transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Real Madryt – Borussia Dortmund będzie można oglądać w telewizji na antenie Canal+ Extra 1 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Mecz skomentują Michał Mitrut i Jakub Kręcidło. Żeby skorzystać z transmisji spotkania online, należy zakupić pakiet w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Konto w Canal+ Online można założyć za pośrednictwem naszej strony.

