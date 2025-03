Real Madryt – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2025)

Real Madryt – Atletico Madryt: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami derby stolicy Hiszpanii w ramach 1/8 finału Champions League. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 4 marca o godzinie 21:00.

Album / Alamy Na zdjęciu: Atletico Madryt - Real Madryt

Real Madryt – Atletico Madryt, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie na własnym stadionie Atletico Madryt w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pojedynki między stołecznymi klubami zawsze przynoszą nam wielkie emocje, a gdy oba zespoły spotkają się na arenie europejskiej, to powinniśmy być świadkami jeszcze bardziej pasjonującego widowiska.

Przypomnijmy, że drużyna Królewskich musiała przedrzeć się przez etap play-offów Champions League, ponieważ kompletnie zawiodła w fazie ligowej. Ekipa Los Blancos nie dała jednak żadnych szans Manchesterowi City w 1/16 finału tych rozgrywek, pewnie pokonując angielskiego giganta (6:3 w dwumeczu).

Liga Mistrzów to rozgrywki, w których Real Madryt czuje się jak ryba w wodzie. Wydaje się, że piętnastokrotny triumfator tego turnieju ma większe szanse na zwycięstwo we wtorkowym meczu. Nasz typ: wygrana Realu Madryt.

Real Madryt – Atletico Madryt, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do tego spotkania poważnie osłabieni. Po pierwsze niedostępny będzie Jude Bellingham, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek, a po drugie kontuzjowani są Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos oraz Jesus Vallejo. Po stronie gości nie należy się spodziewać takich zawodników jak Koke i Cesar Azpilicueta.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Federico Valverde Fizyczny dyskomfort Niepewny Daniel Ceballos Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2025 Jesus Vallejo Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Jude Bellingham Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje Atletico Madryt Zawodnik Powrót Koke Uraz mięśnia Połowa marca 2025 Cesar Azpilicueta Fizyczny dyskomfort Niepewny

Real Madryt – Atletico Madryt, ostatnie wyniki

Drużyna Los Blancos ponownie złapała zadyszkę, przegrywając w 26. kolejce La Ligi z Realem Betis (1:2). Podopieczni Carlo Ancelottiego poradzili sobie za to z Realem Sociedad (1:0) w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla. W tym czasie ekipa Los Rojiblancos pokonała Athletic Bilbao (1:0) na ligowym podwórku oraz zremisowała z Barceloną (4:4) w szalonym spotkaniu Copa del Rey.

Real Madryt – Atletico Madryt, historia

W ostatnim czasie mecze między stołecznymi klubami są bardzo wyrównane, co pokazują statystyki. Poprzednie trzy spotkania w La Lidze zakończyły się bowiem remisami (we wszystkich potyczkach padł wynik 1:1). Wcześniej oba zespoły stanęły naprzeciwko siebie w dwóch meczach pucharowych – tam po dogrywkach najpierw triumfował Real Madryt (5:3), a później Atletico Madryt (4:2).

Real Madryt – Atletico Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania są podopieczni Carlo Ancelottiego, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie trybun. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.90, a typ na zwycięstwo Atletico Madryt to mniej więcej 4.00. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.55. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Atletico Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2025 12:01 .

Real Madryt – Atletico Madryt, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti Atletico Madryt Diego Simeone Real Madryt Carlo Ancelotti 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi 4 David Alaba 8 Federico Valverde 10 Luka Modric 13 Andriy Lunin 15 Arda Guler 16 Endrick 20 Fran García 34 Sergio Mestre 1 Juan Musso 4 Conor Gallagher 9 Alexander Sørloth 10 Angel Correa 11 Thomas Lemar 15 Clement Lenglet 17 Rodrigo Riquelme 20 Axel Witsel 23 Reinildo Mandava 27 Ilias Kostis 31 Antonio Gomis

Real Madryt – Atletico Madryt, kto wygra?

Real Madryt – Atletico Madryt, transmisja meczu

Starcie Realu Madryt z Atletico Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie dostępne zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Extra 1, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok, jeśli zarejestrujesz się z naszego linku.

