RCD Mallorca – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2024)

RCD Mallorca – Real Madryt, typy bukmacherskie

Od 2019 roku Mallorca wygrała połowę meczów u siebie z Realem Madryt. Każdy z nich do zera. Warunkiem koniecznym do odniesienia zwycięstwa w niedzielę zdaje się być zachowanie czystego konta. To plan arcytrudny do zrealizowania, ponieważ naprzeciw gospodarzy staną głodni goli Kylian Mbappe, Vinicius Junior, czy Rodrygo. Przyjezdni ze stolicy Hiszpanii chcą zacząć dobrze sezon, aby od początku nie tracić punktów w walce o tytuł mistrzowski. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

RCD Mallorca – Real Madryt, ostatnie wyniki

Mallorca ma za sobą udany okres przygotowawczy. W jego trakcie grała głównie z nisko notowanymi przeciwnikami z Anglii i Hiszpanii. Skutkowało to pięcioma kolejnymi wygranymi. Porażka nadeszła dopiero na sam koniec z Bologną po serii rzutów karnych.

Real Madryt na przygotowania do sezonu wybrał się do USA, gdzie na starcie sparingów uległ Milanowi. Później Królewscy okazali się minimalnie słabsi w El Clasico, by na koniec ograć Chelsea. Najwięcej odpowiedzi dał jednak rozegrany w Warszawie mecz o Superpuchar Europy. Carlo Ancelotti i spółka ograli 2:0 Atalantę i sięgnęli po pierwsze trofeum w sezonie 2024/2025.

RCD Mallorca – Real Madryt, historia

Poprzedni sezon pokazał, że RCD Mallorca to nie jest łatwy rywal dla Realu Madryt. Królewscy nie dali ofensywnego show, ponieważ oba mecze wygrali minimalnie stosunkiem bramkowym 1:0.

RCD Mallorca – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Wyraźny faworyt niedzielnego meczu to Real Madryt. Kurs na wygraną mistrza Hiszpanii to około 1.54. Znacznie wyżej wyceniono remis (między 3.88 a 4.40). Mallorca i jej zwycięstwo to kurs sięgający nawet 7.00.

RCD Mallorca – Real Madryt, typ kibiców

RCD Mallorca – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy niedysponowany jest kontuzjowany Javi Llabres. To jedyna absencja w tej drużynie. Jedną kontuzję więcej należy odnotować po stronie gości, którym nie są w stanie pomóc David Alaba i Eduardo Camavinga.

RCD Mallorca – Real Madryt, przewidywane składy

RCD Mallorca – Real Madryt, transmisja meczu

Premierowy mecz z udziałem mistrza Hiszpanii będzie można obejrzeć już w niedzielę 18 sierpnia. Transmisję spotkania pierwszej kolejki La Liga RCD Mallorca – Real Madryt przeprowadzi Eleven Sports 1. Początek o 21:30.

