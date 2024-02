RC Lens – SC Freiburg: typy, kursy, zapowiedź (15.02.2024)

RC Lens - SC Freiburg: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na jeden z czwartkowych meczy 1/16 finału Ligi Europy. Oba zespoły mają aspiracje awansu do kolejnej fazy rozgrywek, ale zdecydowanego faworyta nie ma.

RC Lens – SC Freiburg: przewidywania

Europejskie puchary wracają do gry. Jednym z czwartkowych meczy 1/16 finału Ligi Europy będzie rywalizacja RC Lens z ekipą SC Freiburg. Francuzi na jesień rywalizowali w Lidze Mistrzów, ale tam w dość wymagającej grupie zajęli trzecie miejsce. Z kolei zespół z Bundesligi ulokował się w swojej grupie LE na drugim miejscu, tuż za plecami West Hamu. Można więc spodziewać się dość wyrównanego spotkania, choć patrząc na formę obu drużyn, to lepiej ostatnio punktuje Lens. I taki też będzie mój typ na tę rywalizację: Lens wygra mecz.

RC Lens – SC Freiburg: kontuzje

RC Lens Zawodnik Powrót Jimmy Cabot Uraz więzadła krzyżowego Koniec lutego 2024 Deiver Machado Uraz pachwiny Koniec lutego 2024 Facundo Medina suspended-(after-2nd-yellow) Po 1 meczu Nampalys Mendy Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Salis Abdul Samed Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Freiburg Zawodnik Powrót Daniel-Kofi Kyereh Uraz więzadła krzyżowego Początek marca 2024 Max Rosenfelder Uraz ścięgna Koniec lutego 2024 Kenneth Schmidt Uraz brzucha Koniec lutego 2024 Philipp Lienhart Uraz pachwiny Początek marca 2024 Matthias Ginter Uraz ścięgna Achillesa Połowa kwietnia 2024 Junior Adamu Fizyczny dyskomfort Kilka dni Manuel Gulde Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Merlin Röhl Suspended (direct red card) Po 2 meczach Ritsu Doan Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

RC Lens – SC Freiburg: ostatnie wyniki

Jeśli chodzi o ostatnie rezultaty obu ekip, to są one dość odmienne. Spoglądając na pięć ostatnich rozegranych spotkań przez RC Lens, widzimy zgromadzone dziewięć punktów. Ekipa z Ligue 1 wygrała trzy ostatnie mecze, tak więc jest w dobrej, a może nawet bardzo dobrej formie. Zaś goście z Niemiec w analogicznym okresie czasu zainkasowali tylko cztery oczka. I – przeciwnie do rywali – przegrali trzy ostatnie spotkania.

Francuzi w tabeli swojej ligi lokują się na 6. miejscu z dorobkiem 35 oczek. SC Freiburg pomimo ostatnich słabych wyników zajmuje 7. lokatę w stawce ligi niemieckiej.

RC Lens – SC Freiburg: historia

Będzie to pierwszy mecz obu tych ekip w historii.

RC Lens – SC Freiburg: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

RC Lens – SC Freiburg: kto wygra?

RC Lens – SC Freiburg: przewidywane składy

RC Lens Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich RC Lens Franck Haise 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Freiburg Christian Streich Rezerwowi ▼ 6 Salis Abdul Samed 11 Angelo Fulgini 13 Jhoanner Chávez 16 Jean Louis Leca 22 Wesley Saïd 25 Abdukodir Khusanov 26 Nampalys Mendy 27 Morgan Guilavogui 28 Adrien Thomasson 32 Ayanda Sishuba 40 Yannick Pandor 7 Noah Weißhaupt 14 Yannik Keitel 21 Florian Müller 23 Florent Muslija 26 Maximilian Philipp 30 Christian Günter 31 Benjamin Uphoff 35 Fabian Rüdlin 36 Lukas Ambros 42 Ritsu Doan 43 Ryan Johansson

RC Lens – SC Freiburg: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 15 lutego 2024 roku o godzinie 21:00. Transmisja tej rywalizacji dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

