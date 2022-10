RB Lipsk – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (25.10.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Eden Hazard

Lipsk – Real: typy, kursy, zapowiedź. RB Lipsk podejmie Real Madryt w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Królewscy są bardzo bliscy wywalczenia awansu do kolejnej rundy, jednak do Niemiec udadzą się bez kilku kluczowych zawodników. Mimo to wciąż są faworytem. Początek meczu o godzinie 21:00.

Red Bull Arena Leipzig Liga Mistrzów, gr. F RB Lipsk Real Madryt 2.80 3.60 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 października 2022 17:20 .

RB Lipsk – Real Madryt, typy i przewidywania

RB Lipsk jest niepokonany od siedmiu pojedynków. W sobotę w dramatycznych okolicznościach wywalczyli remis 3:3 z Augsburgiem przegrywając 0:3 do 70. minuty. W Lidze Mistrzów mają na swoim koncie dwie wygrane i dwie przegrane, co daje im punkt przewagi nad trzecim Szachtarem. Real jak dotąd nie przegrał żadnego meczu w tym sezonie, a do wtorkowego pojedynku przystąpi po serii trzech zwycięstw z rzędu. Kolejna wygrana zapewni im pierwsze miejsce w tabeli na koniec fazy grupowej. Mimo wszystko faworytem jest Real, jednak problemy kadrowe Los Blancos mogą być szansą dla Lipska. Mecz zapowiada się wyrównanie, a o zwycięstwie którejś z drużyn mogą przesądzić detale. Liczymy na trafienia z obu stron z uwagi na wysoką formę ofensywną Lipska i Realu. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

RB Lipsk – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Peter Gulacsi, Konrad Laimer i Lukas Klostermann to trzech zawodników RB Lipsk, którzy nie wystąpią w pojedynku z Realem Madryt. Natomiast już wcześniej wiadome było, że Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z Benzemy oraz Ceballosa. Po meczu z Sevillą wypadł Valverde, natomiast w poniedziałek rano okazało się, że z powodu drobnych problemów mięśniowych z drużyną do Niemiec nie uda się Luka Modrić. W związku z tym formacja ofensywna Los Blancos zostanie mocno przemeblowana.

RB Lipsk – Real Madryt, ostatnie wyniki

RB Lipsk jest niepokonany od siedmiu spotkań, z których wygrał aż pięć. W miniony weekend zespół z Bundesligi zremisował z Augsburgiem i w lidze niemieckiej zajmuje odległe ósme miejsce ze stratą siedmiu punktów do lidera. W Lidze Mistrzów po czterech kolejkach piłkarze Lipska uzbierali sześć punktów i mają oczko przewagi nad trzecim Szachtarem Donieck.

Real Madryt w tym sezonie jest jeszcze niepokonany. Królewscy notują obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu z Sevillą, Elche i Barceloną. W poprzedniej kolejce fazy grupowej Królewscy zremisowali w Warszawie z Szachtarem 1:1. Wystarczy im remis, by zameldować się w kolejnej rundzie Ligi Mistrzów.

RB Lipsk – Real Madryt, historia

W meczu rozegranym 14 września tego roku Real Madryt pokonał przed własną publicznością RB Lipsk 2:0. Bramki dla Królewskich Valverde i Asensio.

RB Lipsk – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Poniższe kursy pokazują, że trudno w tym starciu wskazać zdecydowanego faworyta. Kursy na wygraną RB Lipsk wynoszą około 2,80, natomiast na zwycięstwo Realu Madryt około 2,50. Według bukmacherów najmniej prawdopodobnym rezultatem jest remis w tym pojedynku.

RB Lipsk – Real Madryt, przewidywane składy

RB Lipsk: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Raum, Haidara, Schlager, Szoboszlai, Nkunku, Werner, Silva

Real Madryt: Courtois, Mendy, Alaba, Miliato, Carvajal, Camavinga, Tchouameni, Kroos, Rodrygo, Hazard, Junior

RB Lipsk – Real Madryt, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy RB Lipsk i Realem Madryt transmitowany będzie na antenie Polsat Sport Premium 3. Pojedynek ten będzie dostępny również online w usłudze CANAL+ Online. Przy tej okazji zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Miesięczny abonament w standardowej ofercie z dostępem do kanałów Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports kosztuje 64 zł, natomiast wykupując abonament na sześć miesięcy z góry możesz zaoszczędzić nawet 96 złotych! W takim wypadku zapłacisz jedynie 288 zł zamiast 384 zł.

