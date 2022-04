Pressfocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Czas na kolejny zastrzyk emocji. W czwartek startują półfinały Ligi Europy, a w jednym z meczów zagrają RB Lipsk – Rangers. Dotychczas mniej wymagających rywali mieli Szkoci, więc jak będzie tym razem? Sprawdź naszą zapowiedź.

RB Lipsk – Rangers, typy i przewidywania

RB Lipsk jeszcze jesienią spisywany był na straty. Natomiast Rangersów zimą opuścił Steven Gerrard. Każdy z zespołów musiał walczyć ze swoimi demonami. To nie przypadek, że w czwartek to właśnie one zawalczą o przepustkę do finału Ligi Europy.

Z racji na wysoką skuteczność Byków i Rangersów, nasza redakcja spodziewa się bramkostrzelnego widowiska. Stawiamy na gole z obu stron. Nasz typ: btts.

RB Lipsk – Rangers, sytuacja kadrowa

W kadrze RB Lipsk za kartki nie zagrają Orban, Kampl i Simakan. Z kolei w drużynie gości zabraknie Roofe’a, Hagiego czy Morelosa.

RB Lipsk – Rangers, ostatnie wyniki

Niespodziewanie RB Lipsk nie dał rady na weekend Unionowi Berlin (1:2). Dla zespołu Tadesco była to pierwsza porażka od początku lutego, co zaniepokoiło klubowych fanów przed półfinałem Ligi Europy. Do tej pory gospodarze nie mieli sobie równych w Bundeslidze i Lidze Europy, dlatego ostatnia przegrana może być tylko drobnym wypadkiem przy pracy. W poprzedniej rundzie ekipa Red Bulla rozbiła Atalantę, pieczętując awans na wyjeździe.

Tymczasem Rangersi zameldowali się na salonach, dzięki lepszej dyspozycji w potyczkach z Bragą. Na szkockiej ziemi goście też wygrali trzy poprzednie pojedynki, stąd na pewno zjawią się w Lipsku w znakomitej dyspozycji. Kilka dni temu o sile graczy van Bronckhorsta przekonał się Motherwell (3:1).

RB Lipsk – Rangers, historia

Dla obu zespołów będzie to dopiero pierwsza rywalizacja w meczu wielkiej wagi. W przeszłości tylko raz doszło do starcia RB Lipsk – Rangers. Działo się to w 2017 r. w ramach zimowego sparingu. Wówczas zwycięstwo padło łupem Byków (4:0).

RB Lipsk – Rangers, kursy bukmacherskie

RB Lipsk – Rangers, przewidywane składy

RB Lipsk: Gulacsi – Gvardiol, Klostermann, Mukiele, Henrichs, Angelino – Adams, Laimer, Olmo – Silva, Nkunku

Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey – Jack, Lundstram, Kamara – Kent, Aribo, Sakala

RB Lipsk – Rangers, transmisja meczu

Prawa do transmisji wszystkich spotkań Ligi Europy posiada internetowa platforma Viaplay.

