Rangers – Dortmund: typy i kursy na mecz Ligi Europy. W jednej z najciekawiej zapowiadających się rewanżowych konfrontacji w ramach 1/16 finału Borussia będzie starała się odrobić w Szkocji straty z pierwszego meczu, który zakończył się wygraną 4:2 gości z Glasgow.

Rangers – Dortmund, typy na mecz i przewidywania

Rangers w czwartkowy wieczór będzie przed własną publicznością broniło pokaźnej zaliczki. Goście z Dortmundu będą chcieli jednak za wszelką cenę udowodnić, że ubiegłotygodniowy występ był z ich strony tylko wypadkiem przy pracy i zrobią wszystko, aby odrobić straty. Z ich strony możemy spodziewać się otwartej gry, a patrząc na wyniki meczów z udziałem Borussii w tym sezonie, na brak goli nie powinniśmy narzekać. Goście zapewne ruszą do ataku od pierwszej minuty, co zwiastuje wielkie emocje. Stawiamy w tym meczu na przynajmniej trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Rangers – Dortmund, sytuacja kadrowa

Największym nieobecnym czwartkowego rewanżu będzie Erling Haaland, który z powodu mięśniowej kontuzji opuści kolejny mecz swojego zespołu. To jednak niejedyny nieobecny w ekipie z Dortmundu. W kadrze zabrakło również innych kontuzjowanych – Manuela Akanjiego, Dana-Axela Zagadou, Mateu Morey’a i Marcela Schmelzera. Do dyspozycji trenera Marco Rose mają natomiast być Thomas Meunier i Giovanni Reyna.

Gospodarze zaliczki z pierwszego meczu będą zmuszeni bronić bez Aarona Ramseya i Ianisa Hagiego.

Rangers – Dortmund, ostatnie wyniki

Ostatni weekend był imponujący w wykonaniu podopiecznych Marco Rose, który na porażkę w pierwszym meczu z Rangers zareagowali zaaplikowaniem sześciu gogli Borussii M’gladbach. Borussia w niedzielę wygrała efektownie, a pierwsze skrzypce w drużynie z Dortmundu, pod nieobecność Erlinga Haalanda zagrał Marco Reus. Doświadczony Niemiec dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a do tego dołożył trzy asysty.

Kibice niemieckiego klubu na tym występie mogą opierać swój optymizm przed rewanżem na Ibrox Stadium. Muszą jednak zdawać sobie sprawę, że czwartkowy rewanż jest obecnie dla ich rywali priorytetem. Było to widać w ostatni weekend, kiedy Rangers tylko zremisowali 1:1 na wyjeździe z Dundee United. W trakcie tego meczu myślami byli już przy rewanżowej konfrontacji z Borussią.

Rangers – Dortmund, historia

We wspomnianym spotkaniu na Signal Iduna Park, które odbyło się przed tygodniem, padło aż sześć bramek. Rangers po pierwszej połowie prowadzili 2:0 dzięki trafieniom Taverniera i Morelosa, a tuż po przerwie trzeciego gola dołożył Lundstram. Gospodarze nie zamierzali się poddawać i w 51. minucie premierową dla nich bramkę zdobył Bellingham, ale trzy minuty później piłkę we własnej bramce niefortunnie skierował Zagadou. W końcówce meczu drugiego gola dla Borussii zdobył jeszcze Guerreiro, ale to tylko goście z Glasgow po końcowym gwizdku sędziego mieli powody do zadowolenia.

Ubiegłotygodniowy pojedynek nie był pierwszą konfrontacją tych zespołów na międzynarodowej arenie. W przeszłości obie drużyny miały już okazję rywalizować ze sobą w rozgrywkach Pucharu UEFA i Ligi Mistrzów. Co ciekawe z siedmiu ostatnich pojedynków tylko jeden wygrała Borussia Dortmund.

Rangers – Dortmund, kursy

Rangers – Dortmund, przewidywane składy

Rangers: McGregor – Tavernier, Goldson, Helander, Barisic – Lundstram, Jack, Aribo – Arfield, Morelos, Kent

Dortmund: Kobel – Can, Hummels, Pongracic – Hazard, Bellingham, Dahoud, Guerreiro – Brandt, Reus – Malen

Rangers – Dortmund, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Rangers – Dortmund, podobnie jak inne mecze 1/16 finału Ligi Europy, można będzie obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie, które rozpocznie się się o godzinie 21:00 skomentują Kamil Kania i Radosław Gilewicz.

