Raków – Warta: typy i kursy na mecz PKO Ekstraklasy. Sezon 2022/23 zostanie zainaugurowany w Częstochowie, gdzie jeden z kandydatów do walki o mistrzowski tytuł podejmował będzie Wartę Poznań. Faworytem tego pojedynku są podopieczni Marka Papszuna.

Stadion Rakow Ekstraklasa Raków Częstochowa Warta Poznań 1.50 4.50 7.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2022 22:30 .

Raków – Warta, typy i przewidywania

Raków Częstochowa przed rozpoczęciem sezonu 2022/23 stawia sobie jeden cel – zdobycie mistrzostwa Polski. Władze klubu, sztab szkoleniowy oraz sami piłkarze wierzą, że konsekwencja w budowie drużyny w końcu zaprocentuje i do pucharowym sukcesów dołoży również najcenniejsze polskie trofeum. W piątek zespół Marka Paszuna wybiegnie na murawę w roli zdecydowanego faworyta i jeżeli zagra na swoim poziomie, a w to nie wątpimy, nie powinen mieć problemów z sięgnięciem po pełną pulę. Każdy inny wynik niż ich wygrana będzie niespodzianką. My takiej się nie spodziewamy i stawiamy na wygraną Rakowa. Nasz typ: zwycięstwo Rakowa

Raków – Warta, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa do nowego sezonu przystępuje w bardzo dobrych nastrojach. Drużyna Marka Papszuna w ramach przygotowań do rozpoczęcia rozgrywek rozegrała cztery sparingowe spotkania, odnosząc w nich trzy zwycięstwa – 2:1 z Lechią Gdańsk, 5:1 z Chojniczanką Chojnice i 3:0 z Wisłą Płock. Jedynej porażki doznała z… Wisłą Płock – 0:3 w drugim kontrolnym meczu rozgrywanym tego dnia.

Prawdziwym sprawdzianem formy dla zespołu z Częstochowy, który ponownie zaliczany jest do wąskiego grona najpoważniejszych kandydatów do walki o mistrzostwo Polski, był ubiegłotygodniowy mecz o Superpuchar Polski. Raków w bezpośrednim meczu po raz kolejny znalazł sposób na Lecha Poznań i wygrał w stolicy Wielkopolski 2:0 po trafieniach Racovitana i Wdowiaka.

Warta Poznań w ramach przygotowań rozegrała pięć kontrolnych meczów, prezentując się w nich ze zmiennym skutkiem. Jedenastka z Wielkopolski zanotowała trzy zwycięstwa – 1:0 z Miedzią Legnica, 4:2 z Chojniczanką Chojnice i 1:0 z Górnikiem Zabrze. Dwukrotnie schodziła natomiast z boiska pokonana – 0:1 z Jagiellonią Białystok i 1:3 z Aalborg BK.

Raków – Warta, historia

Historia bezpośrednich pojedynków obu drużyn na boiskach Ekstraklasy nie jest bogata. Obie drużyny w najwyższej klasie rozgrywkowej mierzyły się ze sobą cztery razy i bilans tych konfrontacji jest bardzo bolesny dla Warty. Wszystkie spotkania zakończyły się bowiem wygranymi Rakowa. W poprzednim sezonie jedenastka z Częstochowy przed własną publicznością wygrała wysoko 3:0, natomiast w rundzie rewanżowej zwyciężyła w Grodzisku Wielkopolskim 2:0. Jeżeli popatrzymy dalej w przeszłość i weźmiemy pod uwagę także ich pojedynki w niższych ligach, Raków może się pochwalić ośmioma zwycięstwami z rzędu.

Raków – Warta, kursy bukmacherskie

Raków do piątkowego spotkania przystąpi w roli faworyta. Wskazują na to również kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów. Standardowe kursy na wygraną wicemistrzów Polski wynoszą aktualnie 1.50. Bukmacher forBET dla osób, które zarejestrują konto przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOALBET, przygotował promocję, która pozwala zagrać na zwycięstwo Rakowa po kursie 30.00! Szczegóły tej oferty przedstawiliśmy nieco wyżej.

Raków – Warta, przewidywane składy

Raków do pierwszego spotkania w nowym sezonie Ekstraklasy prawdopodobnie przystąpi w najsilniejszym zestawieniu. W przerwie między rozgrywkami władze klubu dokonały kilku uzupełnień składu, do drużyny dołączyli Xavier Dziekoński, Stratos Svarnas i Fabian Piasecki, ale raczej żaden z nich nie wybiegnie na murawę od pierwszej minuty.

Do kilku zmian kadrowych doszło również w Warcie. Z klubem pożegnali się przede wszystkim Fabian Castaneda i Łukasz Trałka, natomiast kadrę zasilili Kamil Kościelny i Dimitris Stavropoulos. Środkowy obrońca z Grecji, który do Poznania przeniósł się z Regginy, powinien w piątkowy wieczór zadebiutował w podstawowym składzie:

Raków: Kovacević – Rundić, Racovitan, Arsenić – Tudor, Lederman, Papanikolao, Kun – Wdowiak, Ivi Lopez – Gutkovskis

Warta: Lis – Ivanov, Stavropoulos, Szymonowicz – Grzesik, Kupczak, Kopczyński, Kiełb – Papeau, Corryn, Jakóbowski

Raków – Warta, transmisja meczu

Pierwszy mecz sezonu 2022/23 PKO Ekstraklasy będziemy mogli obejrzeć w telewizji na jednym z trzech kanałów: Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Michał Mitrut i Marcin Baszczyński.

Transmisję z meczu będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Canal+ online, do której dostęp można obecnie wykupić w promocyjnej cenie. Decydując się od razu na 6-miesięczny dostęp zaoszczędzimy 72 zł. Zamiast 270 zł zapłacimy tylko 198 zł. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli nie potrzebujesz dostępu na taki okres, masz również możliwość wykupienia miesięcznego dostępu w cenie 45 zł.

