Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, typy i przewidywania

Raków Częstochowa, czyli aktualny mistrz Polski, w najbliższej kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra z absolutnym debiutantem w tych rozgrywkach, tegorocznym beniaminkiem – Puszczą Niepołomice. Żubry do tej pory uzbierały siedem punktów i liczą na poprawienie swojego dorobku w meczu z Medalikami. Podopieczni Dawida Szwargi mają na swoim koncie tyle samo oczek, tyle że rozegrali o dwa spotkania mniej.

W 8 z ostatnich 10 meczów, w których Puszcza Niepołomice grała na wyjeździe, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę – tak.

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, sytuacja kadrowa

W ekipie gospodarzy zabraknie Jeana Carlosa, Stratosa Svarnasa, Iviego Lopeza oraz Adriana Gryszkiewicza. Nie wiadomo, czy John Yeboah i Zoran Arsenić będą w stu procentach gotowi do gry. Jeżeli chodzi o drużynę gości, to niedysponowany jest m.in. Kewin Komar, a Artur Craciun pauzuje za nadmiar żółtych kartek.

Raków – absencje:

Raków – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót John Yeboah Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa września 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa września 2023 Adrian Gryszkiewicz Uraz więzadła Uraz więzadła Powrót: Koniec października 2023 Uraz więzadła Koniec października 2023

Puszcza - absencje:

Puszcza - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa nie zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ponieważ lepsza od Medalików w dwumeczu okazała się FC Kopenhaga (0:1 i 1:1). Podopieczni Dawida Szwargi za to będą uczestnikami Ligi Europy. Mistrz Polski w dwóch ostatnich meczach Ekstraklasy zgarnął trzy oczka - wygrał 2:0 ze Stalą Mielec oraz przegrał 1:2 z Piastem Gliwice. Puszcza Niepołomice w tym czasie zanotowała taki sam dorobek punktowy (2:1 z ŁKS-em Łódź i 0:1 z Zagłębiem Lubin).

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, historia

Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów pomiędzy tymi drużynami, to odnotujemy... pięć zwycięstw Rakowa Częstochowa. Zespół spod Jasnej Góry wyraźnie nie leży ekipie Żubrów.

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Rakowa Częstochowa wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Puszczy Niepołomice to mniej więcej 10.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, przewidywane składy

Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Dawid Szwarga Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Vladan Kovacevic

4 Stratos Svarnas

5 Gustav Berggren

14 Srdjan Plavsic

15 Adnan Kovacevic

20 Jean Carlos Silva

30 Vladyslav Kochergin

77 Marcin Cebula

89 Kacper Bieszczad

93 Sonny Kittel

99 Fabian Piasecki Marcel Pieczek 6

Hubert Tomalski 10

Mateusz Cholewiak 11

Michal Walski 16

Jordan Majchrzak 23

Lukasz Solowiej 27

Rok Kidric 45

Wojciech Hajda 70

Kacper Piechota 99 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-2-1 Puszcza Niepołomice (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Trenerzy Dawid Szwarga Tomasz Tulacz Rezerwowi 1 Vladan Kovacevic

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, kto wygra?

Raków Częstochowa – Puszcza Niepołomice, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków już w najbliższą niedzielę, 3 września o godzinie 20:00.

