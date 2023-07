Raków - Legia: typy i kursy na mecz o Superpuchar Polski. W sobotni wieczór dojdzie do pojedynku dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu. Stawką tego spotkania będzie pierwsze trofeum w nowym sezonie.

IMAGO/Paweł Jaskółka/PressFocus Na zdjęciu: Fran Tudor

Raków Częstochowa Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lipca 2023 13:01 .

Raków – Legia, typy bukmacherskie

W sobotnim spotkaniu obie drużyny zagrają nie tylko o trofeum, ale także o zyskanie pewności siebie przed rozpoczynającym się wkrótce sezonem Ekstraklasy oraz występami w kwalifikacjach do europejskich pucharów. W pojedynku tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta, bowiem ich forma jest sporą niewiadomą. Nie oznacza to jednak, że w sobotę nie będziemy mogli liczyć na emocje.

Raków – Legia, ostatnie wyniki

Rozgrywki Ekstraklasy wracają już za tydzień. W sobotę rozstrzygnięta zostanie natomiast rywalizacja o Superpuchar Polski, o który zmierzą się dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu – Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Pierwsi mają już w tym sezonie za sobą jedno oficjalne spotkanie. Kilka dni temu skromnie 1:0 pokonali Florę Tallinn w pierwszym meczu pierwszej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. W sobotę czeka ich jednak pojedynek ze zdecydowanie bardziej wymagającym rywalem.

Zespół Legii do pojedynku w Częstochowie przystąpi w bardzo dobrych nastrojach. Podopieczni Kosty Runjaicia mogą do udanych zaliczyć przygotowania do sezonu, w ramach których wygrali wszystkie cztery sparingowe spotkania. Legia wygrywała z Lechią Gdańsk (3:1), FC Botosani (5:0), FK Karabach (2:0) i Red Bull Salzburg (2:0).

Raków – Legia, historia

W poprzednim sezonie obie drużyny rozstrzygnęły między sobą zarówno kwestię mistrzostwa Polski, jak i Pucharu Polski. W rozgrywkach ligowych lepszy okazał się Raków, ale w bezpośrednich pojedynkach obie drużyny zaliczyły po jednej wygranej. Ekipa z Częstochowy wygrała u siebie pewnie 4:0, natomiast Legia zrewanżowała się zwycięstwem 3:1 przed własną publicznością. W finałowym meczu Pucharu Polski na Stadionie Narodowym po rzutach karnych ponownie triumfowali piłkarze stołecznego klubu.

Raków – Legia, kursy bukmacherskie

Choć Raków będzie miał po swojej stronie atut własnego boiska, bukmacherzy większe szanse na sukces w sobotnim meczu o Superpuchar Polski dają zawodnikom Legii.

Raków – Legia, kto wygra?

Kto zdobędzie Superpuchar Polski? Raków 75% Legia 25% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Raków

Legia

Raków – Legia, przewidywane składy

Raków: Kovacević – Svarnas, Arsenić, Rundić – Tudor, Lederman, Koczerhin, Cebula, Yeboah, Jean Carlos – Zwoliński

Legia: Tobiasz – Nawrocki, Augustyniak, Jędrzeczyk – Wszołek, Slisz, Elitim, Josue, Kun – Pekhart, Gual

Raków – Legia, transmisja meczu

Spotkanie o Superpuchar Polski, które rozegrane zostanie w sobotę (15 lipca) o godzinie 20:10, będzie transmitowane na kanałach Polsat i Polsat Sport Extra.

