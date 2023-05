IMAGO / Patryk Pindral / 400mm.pl Na zdjęciu: Lech Poznań

Raków Częstochowa – Lech Poznań, typy i przewidywania

Absolutnym hitem 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja nowego z dotychczasowym mistrzem Polski – Raków Częstochowa na własnym obiekcie podejmie Lecha Poznań. Medaliki są już pewne historycznego tytułu, natomiast Kolejorz cały czas walczy o ligowe podium. Ekipa Johna van den Broma spróbuje doskoczyć do Pogoni Szczecin, która plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli.

Mimo że statystyki i bezpośrednie spotkania przemawiają za gospodarzami, to goście w tym meczu będą mieli nieco większą motywację. Nasz typ: wygrana Lecha Poznań.

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w niedzielnym spotkaniu padną przynajmniej trzy bramki. Typ Kuby: powyżej 2.5 gola.

Raków Częstochowa – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa pomimo porażki 0:1 z Koroną Kielce w poprzedniej kolejce zapewnił już sobie upragnione mistrzostwo Polski. Medaliki wcześniej po konkursie rzutów karnych uległy Legii Warszawa i tym razem nie wzniosły krajowego pucharu. Lech Poznań w miniony weekend pewnie pokonał Cracovię 3:0, a w 30. serii gier nie dał rady w starciu z Górnikiem Zabrze (0:1).

Raków Częstochowa – Lech Poznań, historia

Medaliki mają patent na Kolejorza – Raków Częstochowa wygrał cztery z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Lechowi Poznań. Co więcej, drużyna z Wielkopolski w tym czasie nie zanotowała żadnego zwycięstwa, bowiem w pozostałym meczu padł remis. Podopieczni Marka Papszuna w 15. kolejce aktualnej kampanii PKO BP Ekstraklasy pokonali ekipę prowadzoną przez Johna van den Broma 2:1. Zwycięskiego gola dla gości zapewnił Fabian Piasecki.

Raków Częstochowa – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi mniej więcej 2.25, a typ na zwycięstwo gości to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.70.

Raków Częstochowa – Lech Poznań, przewidywane składy

Marek Papszun nie skorzysta ze zmagających się z urazami Sebastiana Musiolika, Milana Rundicia oraz Adriana Gryszkiewicza. Co więcej, za żółte kartki będzie pauzowało aż czterech zawodników Medalików – Zoran Arsenić, Gustav Berggren, Fabian Piasecki i Giannis Papanikolaou. Jeśli chodzi o drużynę trenowaną przez Johna van den Broma, to na murawie nie zobaczymy kontuzjowanego Filipa Szymczaka, a także Bartosza Salamona (podejrzenie stosowania dopingu).

Raków – absencje:

Lech – absencje:

Raków Częstochowa – Lech Poznań, kto wygra?

Raków Częstochowa – Lech Poznań, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na TVP Sport, Canal+ 4K Ultra, Canal+ Premium oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków w najbliższą niedzielę 14 maja o godzinie 17:30.

