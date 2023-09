IMAGO / Jakub Ziemianin / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2023 15:13 .

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Raków przegrał w czwartek z Lechem Poznań i z pewnością będzie chciał zrehabilitować się za tą porażkę w starciu z Radomiakiem. Medaliki w trzech ostatnich spotkaniach straciły aż dziewięć goli i znacznie obniżyli formę. Jednak w starciu z ekipą z Radomia nadal uznawani są za faworytów. Radomiak ma jeszcze gorszy bilans (2R, 3P) w ostatnich pięciu meczach i trudno spodziewać się, aby byli w stanie odwrócić tą serię na trudnym terenie, mimo problemów Rakowa. Nasz typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa – TAK.

STS 1,52 Zwycięstwo Rakowa – TAK Odwiedź STS

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W tym pojedynku nie wystąpi pauzujący za cztery żółte kartki Ben Lederman. Ponadto urazy w zespole Rakowa nadal leczą Lopez, Arsenić, Gryszkiewicz i Svarnas. Wiele wskazuje na to, że Szwarga po meczu z Lechem, a przed czwartkową rywalizacją ze Sturmem Graz może zdecydować się na pewne roszady w składzie. Natomiast wydaje się, że Radomiak będzie mógł przystąpić do tej rywalizacji w optymalnym zestawieniu.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

Raków w czwartek grał zaległy mecz z Lechem Poznań, który przegrał aż 1:4. Wcześniej Medaliki ograły Ruch Chorzów 5:3, a także przegrały z Atalantą 0:2 w Lidze Europy. Obecnie drużyna Szwargi znajduje się na czwartym miejscu w tabeli w PKO Ekstraklasy, ale ma do rozegrania jeszcze jeden zaległy mecz. Radomiak jest dziesiąty i nie potrafi wygrać od pięciu spotkań. W środku tygodniu dość niespodziewanie przegrał z Garbarnią Kraków w Pucharze Polski, a bilans w lidze w tym czasie to dwa remisy (Puszcza, Piast) i dwie porażki (Jagiellonia, Stal.)

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, historia

W poprzednim sezonie w Częstochowie wygrał Raków 3:0, natomiast w Radomiu padł bezbramkowy remis. Radomiak na wygraną z Medalikami czeka już od sześciu pojedynków: trzy z nich to zwycięstwa Rakowa, a trzy kończyły się remisami. Zespół z Radomia ostatni raz wygrał bezpośrednią rywalizację w marcu 2016 roku jeszcze na poziomie II Ligi.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Eksperci faworyta upatrują w drużynie Rakowa Częstochowa. Kursy na zwycięstwo Medalików oscylują wokół 1,60. Natomiast typy na wygraną Radomiaka wynoszą około 5,75. Jednak Medaliki przechodzą obecnie trudny okres, dlatego zachęcamy, aby przyjrzeć się ofercie bukmachera STS. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie? Wygraną Rakowa 50% Remisem 0% Wygraną Radomiaka 50% 6 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Rakowa

Remisem

Wygraną Radomiaka

Raków Częstochowa – Radomiak Radom, przewidywane składy

Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Constantin Galca Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 5 Hélder Sá

8 Luizão

14 Damian Jakubik

17 Leonardo Rocha

18 Krystian Okoniewski

29 Raphael Rossi

31 Krzysztof Bakowski

70 Frank Castañeda

99 Edi Semedo Milan Rundic 3

Fran Tudor 7

Antonis Tsiftsis 12

Ante Crnac 19

Jean Carlos Silva 20

Deian Sorescu 22

Vladyslav Kochergin 30

Marcin Cebula 77

Sonny Kittel 93

Fabian Piasecki 99 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Radomiak (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Raków Częstochowa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Constantin Galca Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 5 Hélder Sá

8 Luizão

14 Damian Jakubik

17 Leonardo Rocha

18 Krystian Okoniewski

29 Raphael Rossi

31 Krzysztof Bakowski

70 Frank Castañeda

99 Edi Semedo Milan Rundic 3

Fran Tudor 7

Antonis Tsiftsis 12

Ante Crnac 19

Jean Carlos Silva 20

Deian Sorescu 22

Vladyslav Kochergin 30

Marcin Cebula 77

Sonny Kittel 93

Fabian Piasecki 99

Raków Częstochowa - Radomiak Radom, transmisja meczu

Mecz 10. kolejki PKO Ekstraklasy Raków - Radomiak będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ten pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.