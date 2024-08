fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków – Piast, typy i przewidywania

Raków Częstochowa chce w tym sezonie wrócić do walki o najwyższe cele. Druga kadencja Marka Papszuna w ekipie Medalików nie zaczęła się idealnie, bowiem jego podopieczni mają jeszcze duże problemy ze zdobywaniem goli. W defensywie radzą sobie świetnie, natomiast realnym kłopotem jest brak skuteczności w polu karnym rywala. Częstochowanie przystąpią do piątkowego meczu z Piastem Gliwice naładowani szalonym zwycięstwem nad Lechią Gdańsk, odniesionym w samej końcówce. Gliwiczanie mają za sobą dość dobre tygodnie i mają coraz większy apetyt na dobry wynik. Zarówno jednych, jak i drugich cechuje dość skuteczna gra w defensywie. Może to wpłynąć bezpośrednio na atrakcyjność widowiska i liczbę zdobytych goli. Mój typ – poniżej 2,5 bramki.

Raków – Piast, ostatnie wyniki

Raków Częstochowa rzutem na taśmę w poprzedniej kolejce uniknął wpadki i ograł na wyjeździe Lechię Gdańsk 2-1. Ekipa Marka Papszuna wróciła na zwycięską ścieżkę po dwóch bezbramkowych remisach przeciwko Górnikowi Zabrze oraz Lechowi Poznań. Po sześciu kolejkach Raków ma na koncie 11 punktów i zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli.

Piast Gliwice notuje niezły start sezonu, a po sześciu meczach ma w dorobku tyle samo punktów, co Raków. Podopieczni Aleksandara Vukovicia mają za sobą bardzo udane występy, w tym cenne zwycięstwa nad Legią Warszawa (2-1) i Śląskiem Wrocław (2-0). W minionej kolejce Piast odbił się po dwóch spotkaniach bez wygranej, pokonując u siebie Zagłębie Lubin 1-0.

Raków – Piast, historia

W poprzednim sezonie te drużyny spotkały się ze sobą trzykrotnie. Do sensacyjnego rezultatu doszło w ćwierćfinale Pucharu Polski, gdzie faworyzowany Raków Częstochowa poległ z Piastem Gliwice aż 0-3. W Ekstraklasie Medaliki przed własną publicznością ograły najbliższego rywala 3-1, zaś na wyjeździe lepsi okazali się gliwiczanie, którzy wygrali 2-1.

Raków – Piast, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają ekipę Rakowa Częstochowa za faworyta piątkowego meczu. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.97. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Piasta Gliwice jest to najczęściej 4.10. Kurs na remis waha się z kolei między 3.20 a 3.35. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Raków – Piast, przewidywane składy

Raków – Piast, kto wygra?

Raków – Piast, transmisja meczu

Piątkowy mecz 7. kolejki Ekstraklasy między Rakowem Częstochowa a Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Istnieje również możliwość śledzenia starcia w usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

