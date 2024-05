fot. Pressfocus Na zdjęciu: Widzew Łódź

Radomiak – Widzew, typy i przewidywania

Fatalna seria w ostatnich tygodniach sprawiła, że Radomiak przed 34. kolejką musi drżeć o swoją przyszłość w Ekstraklasie. Władze klubu z Radomia na kilka dni przed meczem zdecydowały się na totalny wstrząs wewnątrz zespołu. Po porażce ze Śląskiem Wrocław zwolniony został Maciej Kędziorek, którego zastąpił Bruno Baltazar. W niedzielę Radomiak zagra przed własną publicznością z Widzewem Łódź, który już jakiś czas temu zapewnił sobie utrzymanie w elicie. Od początku rundy wiosennej podopieczni Daniela Myśliwca radzili sobie bardzo dobrze, a w ostatnim czasie przydarzyło się kilka gorszych wyników. Nie zmienia to faktu, że łodzianie będą chcieli dobrze zaprezentować się na finiszu rozgrywek. Trener Myśliwiec przyznał, że dla kilku piłkarzy będzie to ostatni mecz w barwach Widzewa. Radomiak znajduje się pod dużą presją, zaś goście będą chcieli zwyczajnie rozegrać udane spotkanie. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Radomiak – Widzew, ostatnie wyniki

Radomiak wiosną radzi sobie bardzo słabo. W ostatnich sześciu ligowych meczach przegrał aż pięciokrotnie, ogrywając jedynie Legię Warszawa (3-0). Ekipa z Radomia uznawała wyższość Śląska Wrocław (0-2), Ruchu Chorzów (0-2), Zagłębia Lubin (3-4), Korony Kielce (0-4) oraz ŁKS-u Łódź (2-3). Jak widać, większość tych rywali nie była z górnej półki. W ostatniej kolejce Radomiak będzie walczył o ligowy byt. Ma trzy punkty przewagi nad Koroną Kielce, lecz ta posiada korzystniejszy bilans bezpośredni.

Widzew pod wodzą Daniela Myśliwca rozwinął się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Łodzianie szybko zapewnili sobie utrzymanie w lidze, więc nie byli już zdeterminowani, aby osiągać dobre wyniki za wszelką cenę. W minionej kolejce Widzew zremisował z Lechem Poznań 1-1, a wcześniej przegrał kolejno z Zagłębiem Lubin (1-3), Wartą Poznań (1-2) i Rakowem Częstochowa (0-1).

Radomiak – Widzew, historia

Wiosną Radomiak niespodziewanie ograł Widzew na wyjeździe aż 3-0. Dla ekipy z Radomia gole strzelali Lisandro Semedo, Edi Semedo oraz Rafał Wolski. OIstatni raz Widzew świętował wygraną nad Radomiakiem w 2018 roku, kiedy to obie drużyny grały jeszcze w drugiej lidze.

Radomiak – Widzew, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że większe szanse na triumf ma w tym meczu Radomiak Radom. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 2.35. W przypadku ewentualnej wygranej Widzewa Łódź jest to nawet 3.10. Kurs na remis waha się między 3.15 a 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Radomiak – Widzew, przewidywane składy

Radomiak Constantin Galca Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Radomiak Constantin Galca 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Widzew Łódź Janusz Niedźwiedź Rezerwowi 1 Filip Majchrowicz 9 Leandro Rossi 13 Jan Grzesik 15 Roberto Alves 17 Leonardo Rocha 18 Krystian Okoniewski 23 Peglow 70 Vagner 2 Luis Silva 5 Serafin Szota 8 Dawid Tkacz 9 Jordi Sánchez 19 Bartlomiej Pawlowski 21 Pawel Kwiatkowski 22 Dominik Kun 23 Pawel Zielinski 35 Ivan Krajcirik 47 Antoni Klimek 62 Lirim Kastrati

Radomiak – Widzew, transmisja meczu

Sobotni mecz 34. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Widzewem Łódź rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego wydarzenia będzie dostępna w Multilidze+ na CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia go w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

