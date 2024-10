Radomiak Radom – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (29.10.2024)

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław: typy i kursy na mecz Pucharu Polski. W 1/16 finału o awans do najlepszej szesnastki turnieju powalczą dwie drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź typy na mecz Radomiak - Śląsk.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Radomiak Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2024 23:06 .

Radomiak – Śląsk: typy bukmacherskie

Faworytem wtorkowego spotkania Radomiak Radom – Śląsk Wrocław będą gospodarze. Biorąc pod uwagę formę oraz ostatnie wyniki trudno jednak jednoznacznie wskazać zwycięzcę meczu. Dlatego proponuje, aby skupić się na liczbie bramek. Opierając się o bezpośrednie mecze obu drużyn, sugeruje zakład poniżej 2.5 goli. W żadnym z pięciu ostatnich spotkań ta linia nie została przekroczona. Mój typ: poniżej 2.5 bramek.

Radomiak – Śląsk: ostatnie wyniki

Drużyna z Radomia w ostatnim czasie zdobyła tylko 3 z 12 możliwych punktów. Radomiak wygrał starcie z Puszczą Niepołomice (2:0). Z kolei w rywalizacji z Lechem Poznań przegrali (1:2). Porażkę odnieśli również w konfrontacji z Rakowem (0:2) i Zagłębiem Lubin (0:1).

Śląsk Wrocław w ostatnim czasie w końcu przełamał się w lidze, wygrywając pierwsze od dziesięciu spotkań starcie. Komplet punktów zdobyli przeciwko Stali Mielec (2:1). Cenne punkty wywalczyli również z Rakowem i GKS-em Katowice, bezbramkowo remisując.

Radomiak – Śląsk: historia

W poprzednim sezonie bezpośrednia rywalizacja Radomiak – Śląsk dwukrotnie skończyła się zwycięstwem klubu z Wrocławia. Na wyjeździe Wojskowi wygrali (1:0), zaś przed własną publicznością (2:0). Z kolei w kampanii 2022/2023 dwukrotnie górą byli radomianie, wygrywając (1:0) i (2:0).

Radomiak – Śląsk: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnie większe szanse na zwycięstwo ma Radomiak Radom. Kurs na ich wygraną wynosi ok. 2.65, zaś triumf Śląska można postawić z kursem ok. 2.36. Z kolei remis oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.30.

Radomiak – Śląsk: kto wygra?

Radomiak – Śląsk: transmisja meczu

Mecz 1/16 finału Pucharu Polski pomiędzy Radomiakiem Radom a Śląskiem Wrocław odbędzie się we wtorek (29 października) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl.

