Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Domowy bilans Radomiaka w bieżącej kampanii to dwa zwycięstwa i trzy porażki. Radomianie nie strzelili gola tylko w jednym z tych pięciu meczów. Co innego Puszcza, która w delegacjach ma problem z pokonaniem bramkarza rywala. Udało się jej to tylko z Piastem. Trudno wytypować wynik poniedziałkowego spotkania. Z dotychczasowych potyczek można jednak wysnuć pewien typ na starcie w Radomiu. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: ostatnie wyniki

Problemem Radomiaka jest nieumiejętność złapania serii zwycięstw. Radomianie zaczęli sezon od wygranej w Katowicach, ale po kolejne trzy punkty sięgnęli dopiero pod koniec sierpnia. Całkiem niedawno Radomiak rozbił Koronę Kielce 4:0 i wyrzucił Górnika Zabrze z Pucharu Polski, by potem przegrać do zera z Rakowem Częstochowa i Zagłębiem Lubin.

Puszcza jest zespołem z najmniejszą liczbą zwycięstw w tym sezonie Ekstraklasy (nie licząc ostatniego Śląska, który rozegrał mecz mniej). Ekipa z Niepołomic pokonała jedynie Lechię Gdańsk. Było to jednak w połowie sierpnia, czyli ponad dwa miesiące temu. Nie dziwi zatem fakt, że drużyna Tomasza Tułacza jest poważnie zamieszana w walkę o utrzymanie w lidze.

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: historia

W poprzednim sezonie kluby te niemal do samego końca rywalizowały o utrzymanie. Stąd Radomiak i Puszcza starały się przede wszystkim nie przegrywać. To odbiło się na ich bezpośrednich konfrontacjach, w których dwukrotnie padł remis. Oba spotkania zakończyły się rezultatem 1:1.

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się, że Radomiak będzie górą w meczu kończącym dwunastą kolejkę. Kurs na zwycięstwo radomian wynosi ok. 1.77, zaś wygrana gości to współczynnik ok. 4.30. Remis w tym starciu można postawić po kursie ok. 3.50.

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: kto wygra?

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: przewidywane składy

Radomiak musi radzić sobie bez dwóch obrońców. Kontuzję leczy Cichocki, a za kartki zawieszony jest Rossi. Na uraz narzeka też Capita. Puszczy nie pomogą kontuzjowany Blagaić i być może Siemaszko, którego stan zdrowia nie jest w pełni znany.

Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice: transmisja meczu

Poniedziałkowe starcie Radomiak Radom – Puszcza Niepołomice zakończy nam rywalizację w 12. kolejce Ekstraklasy. Początek zmagań o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5. Ponadto spotkanie będzie transmitowane w internecie w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

