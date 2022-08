Radomiak – Lechia: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Radomiak Radom

Radomiak – Lechia: typy, kursy, zapowiedź. W pierwszym niedzielnym spotkaniu 5. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom zmierzy się przed własną publicznością z Lechią Gdańsk. Oba kluby nie mogą zaliczyć startu sezonu dla udanych, dlatego potrzebuję trzech punktów, aby nieco awansować w ligowej tabeli i nabrać spokoju przed kolejnymi meczami. Początek starcia o godzinie 15:00.

Stadion MOSiR Ekstraklasa Radomiak Lechia Gdańsk 2.36 3.40 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 11:41 .

Radomiak – Lechia, typy i przewidywania

Po wygranej w w Białymstoku z Jagiellonią w szatni Radomiaka nastała wreszcie dobra atmosfera. Było to pierwsze zwycięstwo podopiecznych Lewandowskiego i dobrą dyspozycję będą chcieli wykorzystać także w spotkaniu z Lechią Gdańsk, która w tym sezonie wygląda mocno przeciętnie. W ostatniej kolejce gdańszczanie przegrali z niżej notowaną Koroną Kielce, co na pewno nie poprawia nastrojów wokół klubu. Spodziewamy się zaciętego i wyrównanego boju. Ostatnie rywalizacje obu drużyn pokazują, że w meczach Radomiaka z Lechią trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Nasz typ: remis – TAK.

Radomiak – Lechia, sytuacja kadrowa

Po spotkaniu z Jagiellonią na drobny uraz narzekał Nascimento, jednak badania nie wykazały poważnego urazu, dlatego sztab szkoleniowy Radomiaka ma nadzieję, że piłkarz będzie do dyspozycji w niedzielnym spotkaniu. Do zdrowia wraca też pomału Damian Jakubik, który z powodu kontuzji nie występuje od marca. Zespół Lechii też nie ma większych powodów do zmartwień. Wszystko wskazuje na to, że do gry nie będzie zdolny tylko Dusan Kuciak.

Radomiak – Lechia, ostatnie wyniki

Radomiak w poprzedniej kolejce pokonał Jagiellonię 2:1 i było to pierwsze zwycięstwo drużyny z Radomia w tym sezonie. Podopieczni Lewandowskiego na swoim koncie mają też tylko jedną porażkę 0:3 z Górnikiem Zabrze. Na początku kampanii Radomiak zaliczył dwa remisy. Najpierw na otwarcie ligi z Miedzią 1:1, a kolejkę później w identycznym stosunku bramkowym podzielił się punktami ze Stalą Mielec.

Lechia Gdańsk przeszła tylko jedną rundę eliminacji Ligi Konferencji pokonując Akademiję Pandev. W kolejnej rundzie zespół Rapidu Wiedeń okazał się już z byt mocny. Sezon ligowy również nie jest udany w wykonaniu gdańszczan, którzy w pierwszym meczu przegrali Wisłą Płock. Później przyszło zwycięstwo po zaciętym boju 3:2 z Widzewem Łódź, jednak w ostatni weekend Lechiści znów przegrali, tym razem 0:1 z Koroną Kielce.

Radomiak – Lechia, historia

W poprzednim sezonie w Radomiu zwyciężyła Lechia 2:1, z kolei w Gdańsku zwyciężył Radomiak 2:0. Ostatnie pięć spotkań między tymi zespołami to dwa triumfy Radomiaka, jeden Lechii i dwa remisy. Co ciekawe tylko w jednym z tych starć obie drużyny zdobywały bramki.

Radomiak – Lechia, typu bukmacherskie

Faworytem spotkania według bukmacherów jest Radomiak, a kurscy na zwycięstwo zespołu z Radomia oscylują wokół 2,40. Nieco większy kurs jest oferowany na zwycięstwo Lechii Gdańsk i wynosi on około 3,10. Najwyższy kurs jest oferowany na remis i oscyluje wokoło 3,30.

Radomiak – Lechia, przewidywane składy

Radomiak: Kobylak, Grzybek, Rossi, Cichocki, Abramowicz, Alves, Nascimento, Cele, Leandro, Roque Junior, Machado

Lechia: Buchalik, Pietrzak, Maloca, Nalepa, Stec, Conrado, Tobers, Gajos, Clemens, Paixao, Zwoliński

Radomiak – Lechia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 5. kolejki PKO Ekstraklasy Radomiak Radom – Lechia Gdańsk będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+online. Rejestrując się za pośrednictwem naszej strony i opłacając abonament za sześć miesięcy z góry zapłacicie jedynie 180 zł zamiast 270 zł oszczędzając aż 90 zł. Koszt miesięcznego abonamentu wynosi 45 zł.

