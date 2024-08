PressFocus Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, typy bukmacherskie

W sezonie 2024/2025 Puszcza nie przegrała żadnego meczu na obiekcie w Krakowie. W piątek do Małopolski zawita Lechia, która na zapleczu była najlepsza u siebie, ale na wyjazdach dopiero piąta. Potwierdza się to także teraz, ponieważ gdańszczanie nie zachwycają, gdy pełnią rolę gości. Sądzę, że na otwarcie piątej kolejki czeka nas podział punktów. Mój typ: remis.

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Czy może być trudniejszy start sezonu od meczu z mistrzem Polski? Puszcza nie sprawiła niespodzianki i uległa Jagiellonii 0:2. Drużyna Tomasza Tułacza okazała się słabsza także od Zagłębia Lubin, z którym przegrała 0:1. Gdy piłkarze z Niepołomic strzelają gola, to remisują. Tak było z Górnikiem Zabrze i Legią Warszawa. Te potyczki zakończyły się zdobyczą punktową i wynikami 2:2.

Łatwego początku nie miała także Lechia. Ona była jednak blisko wygranej, ponieważ starcie ze srebrnym medalistą Śląskiem Wrocław, zakończyło się remisem 1:1. Historia powtórzyła się ostatnio z Zagłębiem Lubin. W międzyczasie gdańszczanie ulegli Motorowi Lublin 0:2 i 1:3 Lechowi Poznań.

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, historia

Kluby te nie rywalizowały ze sobą dotychczas w meczach o punkty. Odbyły się natomiast trzy mecze w ramach Pucharu Polski. Najświeższą konfrontację sprzed trzech lat, wygrała Puszcza, która wyeliminowała Lechię w 1/8 finału. Ogólny bilans to dwa awanse ekipy z Niepołomic i jeden ekipy z Gdańska.

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta piątkowej rywalizacji. Kursy na wygraną któreś z drużyn nie różnią się diametralnie. Minimalnie większe szanse ma Puszcza, której zwycięstwo wyceniono na 2.55 Dla porównania triumf Lechii to kurs 2.75. Jeśli rozważasz typ na remis to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 3.10-3.30. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Tomasz Tułacz prawdopodobnie nie skorzysta z dwóch nazwisk. Gotowi do rywalizacji nie są trenujący indywidualnie Szymonowicz i Siemaszko. Na pełen komfort nie może liczyć również Szymon Grabowski. Do zdrowia nie wrócił jeszcze kontuzjowany Luis Fernandez.

Tomasz Tułacz prawdopodobnie nie skorzysta z dwóch nazwisk. Gotowi do rywalizacji nie są trenujący indywidualnie Szymonowicz i Siemaszko. Na pełen komfort nie może liczyć również Szymon Grabowski. Do zdrowia nie wrócił jeszcze kontuzjowany Luis Fernandez.

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Lechia Gdańsk Szymon Grabowski

Puszcza Niepołomice – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Spotkanie Puszczy Niepołomice z Lechią Gdańsk na żywo będzie dostępne w telewizji i internecie. Spotkanie pokaże główny nadawca, czyli CANAL+. Transmisję znajdziemy na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Początek rywalizacji w 5. kolejce Ekstraklasy już w piątek 16 sierpnia od 18:00. Ponadto dzięki usłudze Canal+ Online mecze ten będzie można zobaczyć na żywo w internecie. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Pakiet CANAL+ Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

