Puszcza – GKS, typy i przewidywania

Puszcza Niepołomice w swoim drugim sezonie w Ekstraklasie znów jest uwikłana w walkę o utrzymanie. Aktualnie notuje nieprzyjemną serię bez zwycięstwa, przez co spadła do strefy spadkowej. W piątek spróbuje wreszcie się przełamać, bowiem przed własną publicznością podejmie GKS Katowice. Beniaminek punktuje na niezłym poziomie i zdaje się być póki co bezpieczny. Po świetnym meczu i cennej wygranej z Pogonią Szczecin nie zamierza się zatrzymywać, zwłaszcza, że teraz w teorii czeka go dużo łatwiejszy rywal. O obu drużynach na pewno nie można powiedzieć, że cechuje je skuteczna gra defensywna, bowiem straciły do tej pory dość sporo goli. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Puszcza – GKS, ostatnie wyniki

Puszcza Niepołomice na ligowe zwycięstwo czeka od 16 sierpnia. W tym sezonie zdołała wygrać tylko raz – miało to miejsce przy okazji domowego meczu z Lechią Gdańsk. Udało się wówczas rozgromić rywala aż 4-1, co zwiastowało, że będzie radzić sobie lepiej. Później podopieczni Tomasza Tułacza wpadli w bardzo niekorzystną serię, a ostatnio przegrywali z Cracovią (1-2) i Rakowem Częstochowa (0-2). W międzyczasie Puszcza awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski, eliminując Górnika Łęczna.

GKS Katowice przeplata lepsze wyniki z gorszymi, a w tabeli Ekstraklasy zajmuje dziesiąte miejsce. W poprzedniej kolejce beniaminek sensacyjnie ograł u siebie Pogoń Szczecin 3-1. Okazał się również lepszy od lidera pierwszej ligi, ogrywając w Pucharze Polski Termalicę 2-1. Te dwie wygrane były odpowiedzią na serię trzech meczów bez kompletu punktów, podczas której GKS przegrywał z Zagłębiem Lubin (0-1) i Górnikiem Zabrze (0-3), a także remisował z Widzewem Łódź (2-2).

Puszcza – GKS, historia

W meczu o stawkę ostatni raz te drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2022/2023, kiedy to jeszcze obie grały na poziomie pierwszej ligi. Tamten sezon zakończył się awansem Puszczy Niepołomice do Ekstraklasy. W bezpośrednich meczach padały natomiast dwa remisy – zarówno w Niepołomicach (1-1), jak i Katowicach (2-2). Ostatnia wygrana Puszczy nad GKS-em przypada natomiast na 2018 rok. Od tego czasu albo padają remisy, albo wygrywa drużyna z Katowic.

Puszcza – GKS, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem piątkowego meczu jest GKS Katowice. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 2.60. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Puszczy Niepołomice jest to najczęściej 2.85. Kurs na remis waha się z kolei między 3.22 a 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Puszcza – GKS, przewidywane składy

Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz GKS Katowice Rafal Gorak Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 4 Dawid Szymonowicz 5 Konrad Stepien 11 Mateusz Cholewiak 16 Michal Walski 17 Mateusz Radecki 20 Filip Gil 24 Jakov Blagaic 27 Lukasz Solowiej 28 Igor Pieprzyca 29 Krystian Okoniewski 47 Adam Sendor 67 Ioan-Calin Revenco 77 Dawid Kogut 7 Sebastian Bergier 8 Borja Galan 10 Mateusz Mak 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 16 Grzegorz Rogala 17 Mateusz Marzec 22 Sebastian Milewski 32 Rafal Straczek 74 Jakub Antczak

Puszcza – GKS, kto wygra?

Puszcza – GKS, transmisja meczu

Piątkowy mecz Ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice a GKS-em Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. To starcie można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Istnieje możliwość śledzenia transmisji również na platformie streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

