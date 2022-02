Przed 1/2 finału Pucharu Króla: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Juanmi

Już tylko cztery zespoły pozostały w walce o Puchar Króla. Co ciekawe, w tym gronie nie ma żadnego z potentatów! Już w środę i czwartek zostaną rozegrane pierwsze spotkania półfinałowe.

Rayo Vallecano – Real Betis. Typy, kursy, zapowiedź

Choć, jako się rzekło, w tegorocznym Pucharze Króla brakuje już największych faworytów, jedynie Rayo z grona półfinalistów nigdy nie sięgnęło po to trofeum. Trudno wykluczyć, by zmieniło się to w tym sezonie. Beniaminek La Ligi prezentuje się w tym sezonie znacznie powyżej oczekiwań. W poprzednich rundach Copa del Rey podopieczni trenera Iraoli wyeliminowali Mallorkę, Gironę czy Mirandes. Można więc powiedzieć, że do tej pory mieli szczęście.

W gronie półfinalistów nie ma nikogo z przypadku, ale i tak graczom Rayo trudno było cieszyć się na wylosowanie Realu Betis. Verdiblancos dość niespodziewanie zanotowali bolesną porażkę z Villarrealem, ale poza tą wpadką prezentują się fantastycznie. Ich droga do najlepszej czwórki była znacznie trudniejsza. W ćwierćfinale rozprawili się z Realem Sociedad, a wcześniej wyszli górą z przerwanych, pełnych kontrowersji derbów z Sevillą. Na korzyść gospodarzy trzeba zapisać nieobecność Sergio Canalesa, którego dopadł Covid-19. Jako że przed nami jeszcze rewanż, nie spodziewamy się rozstrzygającego rezultatu na stadionie Campo de Futbol de Vallecas.

Nasz typ: obie strzelą

Superbet 1.75 obie strzelą Zagraj!

Athletic Club – Valencia CF. Typy, kursy, zapowiedź

Prawdziwy pojedynek weteranów. Valencia ma na koncie osiem Pucharów Króla (ostatni w 2019 roku), a Athletic aż 24! Jedynie Barcelona sięgała po to trofeum częściej. Blaugrany nie ma już jednak w turnieju, podobnie jak Realu Madryt. Obu potentatów wyrzucili za burtę właśnie Baskowie. Nie ma w tym przypadku. Gdy ostatnio Valencia sięgała po Copa del Rey, trenował ją Marcelino. Odkąd przejął Los Leones widać, że nawet, jeśli w La Lidze zespół prezentuje się średnio, wchodzi w “tryb bestii” w pucharach.

W przeciwieństwie do Athleticu, droga Nietoperzy do półfinału była dość prosta. Cadiz, wcześniej rywale z niższych lig. Mimo tego należy spodziewać się zaciętego pojedynku. Ostatnio Nietoperze napsuli krwi Atletico i powstrzymali Sevillę. Nie jest jednak tajemnicą, że Marcelino jest dodatkowo zmotywowany na mecze ze swoim byłym zespołem.

Nasz typ: zwycięstwo Athleticu

Superbet 1.90 zwycięstwo Athleticu Zagraj!

Program pierwszych meczów półfinałowych Pucharu Króla:

środa (09.02):

21:00 Rayo Vallecano – Real Betis (obie strzelą)

czwartek (10.02):

21:00 Athletic Club – Valencia CF (1)

Rewanże odbędą się 2-3 marca. W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

