PSG – Nantes, typy bukmacherskie

Paris Saint-Germain ma jeden cel przed sobotnim meczem – zdobyć trzy punkty i umocnić się na prowadzeniu w tabeli Ligue 1. Paryżan w przyszłym tygodniu czeka bardzo ważne spotkanie w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund, co sprawia, że w konfrontacji z FC Nantes będą chcieli jak najszybciej rozstrzygnąć rywalizacje na swoją korzyść. Spodziewamy się, że gospodarze ruszą do ataku od pierwszej minuty i wielce prawdopodobne jest, że na przerwę będą schodzić już przy prowadzeniu. Na taki scenariusz właśnie stawiam. Mój typ: prowadzenie PSG do przerwy

PSG – Nantes, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w rozgrywkach ligowych kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Po raz ostatni drużyna Luisa Enrique straciła punkty 30 września, kiedy bezbramkowo zremisowała z Clermont Foot. Od tamtej pory PSG odniosło siedm zwycięstw z rzędu. W ostatnich kolejkach pozostawiło w pokonanym polu Reims (3:0), Monaco (5:2) i Le Havre (2:0).

Tak dobrze paryżanom nie wiedzie się w Lidze Mistrzów, gdzie na kolejkę przed końcem fazy grupowej nie mogą być pewni awansu do fazy pucharowej. Zadecyduje o tym czekający ich w przyszłym tygodniu pojedynek z Borussią Dortmund.

W sobotni wieczór PSG zmierzy się z dziewiątym obecnie w tabeli FC Nantes. Zespół ten niedawno znalazł się w dołku, czego potwierdzeniem było zdobycie tylko jednego punktu w czterech meczach. W ostatniej kolejki Nantes przerwało złą passę pokonując skromnie 1:0 OGC Nice.

PSG – Nantes, historia

W poprzednim sezonie oba pojedynki tych zespołów zakończyły się wygranymi PSG – 3:0 na wyjeździe i 4:2 u siebie. Kanarki wcześniej były całkiem niewygodnym rywalem dla faworyzowanych paryżan. Z pięciu ostatnich meczów z PSG wygrali bowiem dwa. W sobotę o poprawienie tego bilansu będzie bardzo trudno.

PSG – Nantes, kursy bukmacherskie

PSG – Nantes, typ kibiców

PSG – Nantes, przewidywane składy

W bramce PSG prawdopodobnie stanie trzeci bramkarz drużyny – Arnau Tenas. Gianluigi Donnarumma musi pauzować za czerwoną kartkę, z problemami zdrowotnymi zmaga się natomiast Keylor Navas. W sobotni wieczór na murawie nie zobaczymy także Warrena Zaire-Emery’ego, Marquinhosa i Fabiana Ruiza.

W drużynie gości nie będą mogli wystąpić Quentin Merlin i Ignatius Ganago.

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Nantes Jocelyn Gourvennec Rezerwowi ▼ 11 Marco Asensio 23 Randal Kolo Muani 26 Nordi Mukiele 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 38 Ethan Mbappe 97 Layvin Kurzawa 4 Nicolas Pallois 8 Samuel Moutoussamy 10 Marquinhos 12 Kader Bamba 14 Lamine Diack 16 Remy Descamps 26 Jaouen Hadjam 33 Stredair Appuah 44 Nathan Zeze

PSG – Nantes, transmisja meczu

Mecz PSG – Nantes rozegrany zostanie w sobotę (9 grudnia) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanałach Eleven Sports 2 i CANAL+ Sport 5. Pojedynek będzie można oglądać także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online. Możesz skorzystać ze specjalnej oferty, która pozwala zaoszczędzić 240 zł przy wykupieniu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z promocji możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

