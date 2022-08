PSG – AS Monaco: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: PSG

W niedzielę czeka nas prawdziwy hit 4. kolejki francuskiej Ligue 1. Paris Saint-Germain podejmie na własnym terenie zespół AS Monaco, a niekwestionowanym faworytem będzie obecny lider ligowej tabeli. Początek spotkania przewidziano na godzinę 20:45. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Paris Saint-Germain AS Monaco 1.22 8.20 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 20:57 .

PSG – Monaco, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain fantastycznie spisuje się pod wodzą trenera Christophe’a Galtiera. Po trzech rozegranych ligowych spotkaniach ma komplet punktów, imponując przy tym zdobyciem aż 17 bramek. W wielu ofensywnych zawodników Francuz tchnął nowe życie, co z powodzeniem działa na ich dyspozycję. Neymar trafiał do siatki już pięciokrotnie, Kylian Mbappe strzelał cztery razy, a Leo Messi ma na swoim koncie trzy gole. W niedzielę paryżanie zmierzą się z mocną marką na krajowym podwórku, choć obecnie spisującą się poniżej oczekiwań. AS Monaco zgromadziło dotychczas cztery punkty i nie przekonuje, zatem faworyt jest tylko jeden. Spodziewamy się dominacji i wysokiego zwycięstwa PSG. Nasz typ – PSG wygra więcej niż jedną bramką.

PSG – Monaco, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain do niedzielnej potyczki przystąpi bez minimum trzech swoich zawodników. Kontuzje wyeliminowały Juliana Draxlera, Idrissę Gueye oraz Timothee Pembele. Reszta zawodników, na czele z Neymarem, Mbappe i Messim, zgłasza trenerowi Galtierowi gotowość do gry.

W ekipie AS Monaco sytuacja kadrowa wygląda dobrze. W niedzielę zabraknie kontuzjowanego Myrona Boadu oraz pauzującego za kartki Vandersona. Brazylijski obrońca wyleciał z boiska w trakcie ligowego spotkania z Lens.

PSG – Monaco, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain idzie jak burza i gromi kolejnych ligowych rywali. Na inaugurację sezonu paryżanie 5-0 pokonali Clermont, tydzień później ograli Montpellier 5-2, a w miniony weekend upokorzyli Lille, wygrywając na wyjeździe aż 7-1. Świetną formą mogą pochwalić się Neymar, Mbappe oraz Messi, którzy po zaledwie trzech kolejkach mają na swoim koncie łącznie 12 trafień.

Monaco punktuje w kratkę, a wręcz można stwierdzić, że zawodzi. Po zwycięstwie na starcie sezonu ze Strasbourgiem (2-1) nastąpił spadek formy i remis z Rennes (1-1) oraz porażka z Lens (1-4). W międzyczasie Monaco wypisało się z udziału w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, przegrywając w eliminacjach z PSV Eindhoven.

PSG – Monaco, historia

AS Monaco było w ostatnich latach bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla PSG. W poprzednim sezonie obie ekipy mierzyły się ze sobą tylko na poziomie Ligue 1. Jesienią 2-0 wygrali paryżanie, zaś na wiosnę zwyciężyło Monaco, które wbiło swoim najbliższym rywalom trzy bramki. W ciągu minionych pięciu bezpośrednich spotkań trzykrotnie wygrywało Monaco, a dwukrotnie PSG.

PSG – Monaco, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem niedzielnej potyczki jest Paris Saint-Germain. Zwycięstwo Monaco byłoby natomiast sporą niespodzianką, bowiem kursy bukmacherskie na taki rezultat wynoszą nawet 12,5.

PSG – Monaco, przewidywane składy

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes, Verratti, Vitinha, Messi, Mbappe, Neymar

Monaco: Nubel, Sarr, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Matazo, Jean Lucas, Minamino, Embolo, Ben Yedder

PSG – Monaco, transmisja meczu

Rywalizacja pomiędzy Paris Saint-Germain i AS Monaco rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45. Telewizyjną transmisję można śledzić na CANAL+ Sport 2 oraz Eleven Sports 3.

