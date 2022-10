PressFocus Na zdjęciu: Marco Veratti i Neymar

PSG – Olympique Marsylia: typy i kursy na mecz Ligue 1. W hitowym meczu 11. kolejki francuskiej ekstraklasy na Parc des Princes spotkają się tamtejsze PSG oraz Marsylia. „Les Olympiens” mają nadzieję, że dogonią paryski klub w ligowej tabeli.

Parc des Princes Ligue 1 Paris Saint-Germain Olympique Marsylia 1.38 5.50 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 21:22 .

PSG – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Przed nami absolutny hit we Francji – PSG podejmie u siebie Marsylię w spotkaniu w ramach jedenastej serii gier Ligue 1. Paris Saint-Germain przed tą kolejką jest liderem francuskiej ekstraklasy, a „Fokajczycy” zajmują trzecie miejsce w tabeli, ale tracą tylko trzy punkty do ekipy trenowanej przez Christophe’a Galtiera.

„Le Classique” czy „Le Derby de France” jak nazywane są mecze pomiędzy PSG a Marsylią zawsze mają wielki ładunek emocjonalny. Mamy nadzieję, że tak samo będzie w niedzielę i na Parc des Princes padnie dużo bramek. Nasz typ: liczba goli – powyżej 2.5.

PSG – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa

W zespole z Paryża może zabraknąć Leo Messiego, który dopiero wraca do treningów po kontuzji i nie wiadomo, czy wybiegnie w wyjściowej jedenastce PSG na hitowe starcie przeciwko Marsylii. Oprócz Argentyńczyka najpewniej nie zagrają także Kimpembe, Sanches, Mendes, Pembele oraz zawieszony za czerwoną kartkę Sergio Ramos. Z kolei po stronie „Olimpijczyków” nie ma co liczyć na występ Kolasinaca i Pedro Ruiza.

PSG – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain jest niepokonane w obecnej kampanii, ale trzy ostatnie spotkania z udziałem PSG we wszystkich rozgrywkach zakończyły się remisem. Były to dwa mecze w Lidze Mistrzów przeciwko Benfice Lizbona (dwukrotnie zakończone remisem 1:1) oraz ligowy pojedynek z Reims (0:0). Marsylia z pięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach odniosła trzy zwycięstwa, poniosła jedną porażkę i zaliczyła jeden remis.

PSG – Olympique Marsylia, historia

Na pięć ostatnich pojedynków pomiędzy „Les Parisiens” a „Les Olympiens”, trzy wygrało Paris Saint-Germain, jeden „padł łupem” Marsylii oraz jeden zakończył się remisem. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się poprzednim sezonie – wówczas drużyna z Paryża zwyciężyła wynikiem 2:1, a na listę strzelców wpisali się Neymar, Mbappe i Caleta-Car.

PSG – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w Paryżu oczywiście są gospodarze. Kurs na wygraną PSG wynosi mniej więcej 1.35, a typ na zwycięstwo gości to około 7.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 5.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Paris Saint-Germain Remis Olympique Marsylia 1.38 5.15 7.60 1.38 5.50 8.00 1.38 5.50 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 21:22 .

PSG – Olympique Marsylia, przewidywane składy

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar

Marsylia: Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Guendouzi, Rongier, Tavares; Payet, Harit; Sanchez

PSG – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport 2 oraz Eleven Sports 2, a także na stronach STS i Fortuna. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 180 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 114 zł. Początek meczu na Parc des Princes w niedzielę 16 października o godzinie 20:45.

