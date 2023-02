PSG – Lille: typy, kursy, zapowiedź (19.02.2023)

Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi

PSG – Lille: typy i kursy na mecz Ligue 1. Kibice paryżan na pewno mają już dość kolejnych porażek. Trzy z rzędu to w ich mniemaniu i tak o trzy za dużo. Przewaga w tabeli stopniała już do pięciu punktów, a rywali cieszy każde potknięcie mistrza Francji.

PSG – Lille, typy i przewidywania

Tylko przez ostatnie dwadzieścia minut starcia z Bayernem Monachium Paris-Saint Germain wyglądało tak, jakby tego oczekiwał sztab szkoleniowy. Pozostała część meczu zdecydowania należała do Bawarczyków, którzy byli szybsi i konkretniejsi. Można odnieść wrażenie, że Christophe Galtier marnuje potencjał niektórych zawodników paryżan. Najbardziej ubogo wygląda sytuacja w środku pola. Fabian Ruiz, Carlos, Soler, Vitinha wyglądają na piłkarzy, którzy nie do końca wiedzą, jakie mają obowiązki. Czyżbyśmy byli świadkami upadku kolejnego projektu w stylu Galacticos?

Piłkarze Lille na pewno mają w pamięci, jaki łomot ostatnio sprawiło im PSG i to na ich własnym stadionie. Mastify przegrały aż 1:7, kompromitując się wręcz na tle mistrza Francji. Tamta porażka została jednak przekuta w sukces, bo sytuacja w klubie wygląda na coraz stabilniejszą, a Lille zajmuje piątą pozycję w tabeli, która gwarantuje im europejskie puchary. Pewne aspekty wciąż wymagają poprawy, jednak do przodu Lille ciągnie rewelacyjny Jonathan David, który ma na koncie już 14 bramek w 22 spotkaniach. Skutecznie w przodzie wspomaga go Jonathan Bamba. Ten duet może napsuć sporo krwi paryżanom. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

PSG – Lille, ostatnie wyniki

Fatalna passa PSG trwa. Mistrz Francji przegrał trzy kolejne spotkania, w których wyglądał bardzo ubogo przede wszystkim w kreacji. Niemal każda akcja musiała przechodzić przez Leo Messiego. Bez Argentyńczyka gra w ataku paryżan leży.

Nie najlepszy bilans ma również Lille. W ostatniej kolejce udało się co prawda wygrać ze Strasbourgiem, jednak wcześniej Mastify odpadły z pucharu Francji po starciu z Olympique Lyon, a w lidze przegrały z Niceą.

PSG – Lille, sytuacja kadrowa

Paryżanie wciąż mierzą się z trudną sytuacją kadrową. Z powodu kontuzji niezdolni do gry są: Hakimi, Marquinhos, Mukiele i Sanches. Wątpliwości pojawiły się również odnośnie do występu Leo Messiego, który zgłosił po meczu z Bayernem pewne dolegliwości.

Po stronie gości braków jest zdecydowanie mniej. Niezdolni do gry są tylko Ismaily i Adam Ounas, którzy nie wystąpili w ostatnich spotkaniach.

PSG – Lille, historia

Srogi łomot PSG sprawiło Lille w 3. kolejce Ligue 1. Nic prawie nie funkcjonowało wówczas po stronie Mastifów. Dwa poprzednie mecze z paryżanami również zakończyły się dla nich porażkami, jednak udało im się na przestrzeni ostatnich lat postawić ekipie ze stolicy. Lille wygrało w 2021 roku z PSG w 31. kolejce Ligue 1, a także w Superpucharze Francji. Mastify stać zatem na osiągnięcie korzystnego rezultatu z bardziej utytułowanym rywalem.

PSG – Lille, kursy bukmacherskie

Niedzielne spotkanie rozgrywane będzie na Parc des Princes, dlatego też wyraźnym faworytem w oczach bukmacherów jest PSG. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi w przybliżeniu 1.65. Typ na zwycięstwo Lille jest już dużo wyższy – ok. 5.00. Remis wyceniany jest w przedziale 4.15-4.30. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

PSG – Lille, kto wygra

PSG – Lille, przewidywane składy

PSG – Lille, transmisja

Mecz PSG z Lille obejrzycie na antenie CANAL+Sport 5. Transmisja dostępna będzie też na Eleven Sports 2. Początek rywalizacji zaplanowany został na niedzielę, godzinę 13:00.

